Le château des frères Bogdanoff bientôt sauvé de la ruine?

L’un des enfants d’Igor Bogdanoff a déposé un dossier auprès du ministère de la Culture afin que l’État prenne en charge la restauration du château gascon.

Le plus vieux château gascon encore sur pied dans le Gers, va-t-il être sauvé? Propriété des frères Bogdanoff jusqu’à leur décès, le château d’ Esclignac, inscrit au titre des monuments historiques, est en piteux état. La toiture du XVe siècle menace de s’effondrer, la charpente est endommagée à cause des infiltrations d’eau et le plafond du salon est maintenu par un étai. La propriété vieille de presque 1000 ans pourrait toutefois être sauvée. Le projet d’une réhabilitation est sur les rails, selon La Dépêche du Midi . « Nous avons déjà des contacts avec la Drac (NDLR Direction régionale des affaires culturelles) ou Stéphane Bern », assure François Davant, beau-frère d’Igor et Grishka, qui occupe actuellement les lieux.

L’un des enfants d’ Igor Bogdanoff a déposé un dossier auprès du ministère de la Culture « pour qu’il y ait une mise sous tutelle par l’État où il y ait donnant-donnant », selon l’avocat de la fille d’Igor, Sasha Bogdanoff, Me Emmanuel Ludot, invité ce lundi sur le plateau de l’émission «Touche pas à mon poste» sur C8. L’idée proposée par les enfants Bogdanoff? L’État prend en charge la restauration du château et en échange, la famille Bogdanoff l’ouvre au public pour des visites et des manifestations culturelles et des festivals, « de façon à ce que ce château soit à la disposition de l’intérêt général, de la collectivité ».

6 millions d’euros pour la toiture

L’avenir du château est donc suspendu à la décision du ministère de la Culture mais le président de l’association de Sauvegarde du patrimoine gascon a peu d’espoir quant à la participation financière de l’État, comme il le confie au Figaro : « Le château est inscrit aux Monuments Historiques mais il n’est pas classé. Au niveau de la loi, le ministère ne peut pas se substituer au propriétaire pour faire les travaux. Il faut que ce soit la famille qui paie les travaux. Ce serait trop facile sinon, ce serait de l’enrichissement personnel. Ils pourraient retaper le château et le revendre derrière », explique Cédric Davant-Lanne.

L’association avait proposé 800.000 euros pour racheter et restaurer le château composé d’un bâtiment en forme de rectangle, d’un donjon carré et d’une tour circulaire, quelques mois avant la mort de Grichka et d’Igor mais cette offre n’avait pas été acceptée par les Bogdanoff. Les deux frères avaient fait l’acquisition du bien en 1986 pour l’équivalent de 320.000 euros puis n’ont jamais fait aucuns travaux selon Cédric Davant-Lanne.

Sauvegarde du patrimoine gascon a depuis renoncé à acquérir le château. « Un tel achat représenterait un gouffre financier », déplore Cédric Davant-Lanne avant de préciser à Actu.fr : « Selon certaines estimations, il faudrait aujourd’hui débourser six millions d’euros rien que pour rénover la toiture du château ». L’avocat de Sasha le reconnaît: « Les vieilles pierres ça ne les intéresse pas en tant que tel, on ne va pas s’enrichir avec ça. C’est plutôt un poids mais il y a l’âme des Bogdanoff qu’il faut sauver ».