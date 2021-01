Le CDI inclusion pour les plus de 57 ans

Il existe différents types de contrats de travail. On connaît notamment le CDD (contrat à durée déterminée) et le CDI (contrat à durée indéterminée). Mais saviez-vous qu'il existe également des sous-catégories au sein desquelles on trouve entre autres le CDI inclusion ? On vous explique tout.

Naissance d'un nouveau CDI

Qui peut proposer un CDI inclusion et qui peut en bénéficier ?

Le CDI inclusion résumé

Et la suite ?

C'est fin novembre 2020 que le Parlement a voté la création du CDI inclusion. Ce nouveau contrat à durée indéterminée est dédié aux seniors de plus de 57 ans éloignés de l'emploi. Pourquoi cette cible ? Car c'est une catégorie fortement touchée par le chômage. D'une part, beaucoup d'entreprises préfèrent miser sur les plus jeunes - idéalement diplômés et expérimentés - plutôt que sur des personnes proches de l'âge de la retraite. D'autre part, avec la pandémie de COVID-19, la situation a empiré pour les seniors pour lesquels un retour à l'emploi après la perte d'un travail s'avère souvent compliqué. En une décennie, le nombre de chômeurs de plus de 50 ans a doublé. Le CDI inclusion vise à aider ces derniers.Toutes les structures ne peuvent pas proposer un tel contrat. Seuls les ateliers/chantiers, associations et entreprises ayant signé un contrat d'aide financière publique avec l'État sont concernés. On compte environ 4 000 structures de ce type en France. Ces dernières devront définir un parcours et un accompagnement spécifiques - jusqu'à la retraite - avec les salariés embauchés en CDI inclusion. Ceux-ci vont par conséquent acquérir des droits supplémentaires. Concernant les modalités précises du dispositif, elles sont encore méconnues et doivent être précisées par décret. On attend par exemple de savoir jusqu'à quel âge il sera possible de bénéficier du CDI inclusion même si on sait déjà que la durée du contrat sera limitée à trois ans. « Les entreprises d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. »Pour l'heure, et en attendant la publication d'un voire plusieurs décrets définissant les modalités du CDI inclusion, on sait que celui-ci : sera destiné aux plus de 57 ans ; visera à faciliter le retour des seniors sur le marché du travail ; sera dédié aux personnes rencontrant des difficultés socio-professionnelles ; permettra aux seniors de gagner des droits en matière de retraite ; ne pourra être proposé que par les structures d'IAE (insertion par l'activité économique) ; va s'ajouter au CDD insertion (deux ans maximum hors exceptions) et au CDD senior (pour les plus de 57 ans inscrits depuis plus de trois mois à Pôle emploi) ; sera en fait un CDI à durée limitée avec des missions de trois années maximum.Un nouveau contrat passerelle va être testé afin d'encourager le recrutement par des sociétés « classiques » de personnes en fin de parcours d'insertion. Rappelons que le Gouvernement souhaite que 5 000 salariés aient accès à un CDI d'ici à 2022, un objectif plus difficile à atteindre avec la crise sanitaire et économique que traverse le monde.