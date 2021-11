«Le bitcoin est un actif de diversification»

Yves Choueifaty, le président fondateur de Tobam. (© DR)

Le président fondateur de Tobam, Yves Choueifaty recommande d'investir 2 à 3% de votre portefeuille en cryptomonnaie. Tobam est la première société de gestion française à proposer un fonds grand public sur le bitcoin.

Il a osé ! Issu de l’école française de statistiques, Yves Choueifaty a fondé la société de gestion d’actifs indépendante Tobam en 2005 (9 milliards d’euros d’encours sous gestion aujourd'hui) avec d’autres mathématiciens (le fondateur et les salariés détiennent 88% du capital à côté du Crédit Agricole à 12%).

Avec sa capacité à simplifier les grands défis, il explique au Revenu pourquoi sa société s’est engagée dans le réseau Bitcoin en gérant un des nœuds qui assure la sécurité de la chaîne de blocs qui émet des bitcoins (on utilise des minuscules pour la monnaie et des majuscules pour évoquer la chaîne) dont la valeur unitaire atteint aujourd’hui 57 362 dollars (50 762 euros) et a créé deux fonds pour y investir.

D’où vient votre intérêt pour le Bitcoin et sa technologie de blockchain ?

Dès 2013 des salariés de Tobam se sont intéressés à ce nouvel objet mathématique. Et nous avons institué des réunions périodiques dans une pizzeria. Un lieu symbolique car la première transaction en bitcoins en 2010 a servi à acquérir deux pizzas. En 2016, la liquidité du Bitcoin s’étant pratiquement multipliée par mille depuis 2013, nous avons décidé d'y dédier des chercheurs et d'écrire une thèse d'investissement.

L'invention du Bitcoin est révolutionnaire. Elle fait quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant, proposer une