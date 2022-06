Le bien mal acquis parisien de la famille el-Assad est remplacé par 34 HLM

Après avoir été laissé en friche pendant 30 ans, ce terrain vague de près de 800 m² qui appartenait à l’oncle de Bachar el-Assad, connaît une seconde vie.

Des logements sociaux et une crèche sont inaugurés ce mercredi rue Jasmin, dans le 16e arrondissement de Paris, dans ce bâtiment neuf en briques beiges. Une opération classique en apparence sauf qu’ici, le terrain de près de 800 m² sur lequel s’élèvent ces 34 logements sociaux n’appartenait pas à un illustre inconnu mais à l’oncle du chef d’État syrien Bachar el-Assad , Rifaat el-Assad . Il avait été acquis par la Ville de Paris par voie d’expropriation en 2015.

« C’est la cerise sur le gâteau. Faire du logement social dans le XVIe, c’est une satisfaction. Le faire sur un terrain qui appartient à une telle personnalité, le plaisir est décuplé », se réjouit Ian Brossat, adjoint à la mairie de Paris en charge du logement qui se dit « satisfait d’inaugurer cette belle opération à 6-7 euros le m² sur une parcelle qui a une histoire particulière ». Le terrain a été laissé en friche pendant 30 ans avant que la mairie ne lance la procédure d’expropriation contre Rifaat el-Assad.

Il comprend aujourd’hui 34 logements sociaux équitablement répartis: 17 logements en PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) destinés à des ménages en grande précarité et 17 logements PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) dont l’objectif est la mixité sociale. « Nous avons pu loger 34 familles à des prix 4 fois moins cher que le prix du marché , poursuit Ian Brossat. Le 16e comptait 1% de logements sociaux en 2001. Il en compte un peu plus de 6% aujourd’hui . Il faut des HLM dans tous les arrondissements de Paris ». Même la mairie du 16e, tenue par l’élu LR Francis Szpiner, salue « un très beau programme bien intégré dans le quartier». «Le seul regret que l’on ait, c’est qu’il n’y ait pas de logements PLS ( prêt locatif social , logements attribués aux locataires trop riches pour occuper un HLM et pas assez pour se loger dans le privé, NDLR)», ajoute Jacques-Frédéric Sauvage, adjoint au maire du 16e, chargé de l’urbanisme et du logement.

9,5 millions d’euros d’indemnités d’expropriation

Un projet qui a coûté 7,5 millions d’euros hors taxes et se veut être « au point de rencontre entre l’imaginaire poétique (la rue Henri Heine, dernier grand romantique allemand) et la rêverie orientale (la rue Jasmin et son parfum exotique) », selon l’agence MU architecture, à l’origine du bâtiment. Il comprend notamment des terrasses végétalisées et un cœur d’îlot arboré. « Nous avons voulu que ce bâtiment s’inscrive dans le tissu du 16e arrondissement de Paris et qu’il épouse au mieux la morphologie des autres bâtiments », explique Ludovic Malbet, co-gérant de MU Architecture.

La Ville de Paris avait tout d’abord enclenché une déclaration d’utilité publique en 2013 avant de verser 9,5 millions d’euros d’indemnités d’expropriation à la Caisse des Dépôts pour acquérir ce bien mal-acquis. Rifaat el-Assad était en effet mis en examen pour détournement de fonds publics et blanchiment en bande organisée et fraude fiscale aggravée. La cour d’appel de Paris avait d’ailleurs condamné à quatre ans de prison l’oncle du dirigeant syrien pour s’être frauduleusement constitué en France un patrimoine évalué à 90 millions d’euros, le 9 septembre 2021. L’ensemble des biens immobiliers concernés avaient été confisqués par la justice.