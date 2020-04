Le bailleur social de Bobigny refuse d'annuler les loyers de ses HLM

Il estime que la mesure inédite annoncée la semaine dernière par la mairie n'est juridiquement pas viable et fragiliserait ses finances.

La mairie de Bobigny se serait-elle trop avancée? La semaine dernière, la municipalité UDI annonçait que les loyers d'avril de 4000 locataires de HLM seront annulés. Une première en France. Ce jeudi, un rebondissement semble remettre en cause sa mise en œuvre.

Le bailleur social, qui n'est plus sous la tutelle de la mairie depuis le 1er janvier 2019, émet de sérieux doutes et refuse de l'appliquer. «Cette annonce, qui est du ressort du seul conseil d'administration de l'OPH (Office public de l'habitat) et non de la ville comme elle l'a précisé, n'a actuellement pas de base juridique et fragiliserait la structure financière de l'OPH», affirme Jonathan Berrebi, président de l'OPH de Bobigny dans un courrier adressé à ses locataires.

L'annulation des loyers priverait le bailleur, qui se dit «en plein redressement», de 800.000 euros de recettes sur un total de 1,6 million d'euros. La mairie s'est en effet engagée à prendre à sa charge la moitié du coût de cette mesure. «Nous sommes toujours contraints par le protocole de retour d'aide à l'équilibre signé avec l'État et la mairie, et l'impact négatif du non-respect de cet engagement serait considérable», rappelle Jonathan Berrebi.

Une exonération reportée à mai?

Se pose désormais la question: cette mesure sera-t-elle abandonnée ou pas? «Nous échangerons avec (la mairie) pour voir de quelle façon se déroulera la mise en œuvre de cette mesure, et si elle est toujours applicable», déclare le bailleur social.

De son côté, la mairie reste droite dans ses bottes: les loyers des locataires seront bien annulés...mais pas en avril. «Nous n'avons pas réussi à mettre en œuvre cette mesure pour ce mois-ci. Mais dès qu'un conseil d'administration extraordinaire de l'office se sera réuni et aura statué, la décision sera officielle», assure Mickaël Alves, collaborateur du maire UDI sortant Stéphane De Paoli, cité par Le Parisien-Aujourd'hui-en-France. Une exonération des loyers pour le mois de mai est désormais envisagée.

Reste à savoir si, d'ici là, l'OPH aura réussi à faire les économies que réclame la mairie pour financer sa part dans la mise en application de cette mesure.