Le 5e à Paris va gagner 18% de HLM en plus, avec ce chantier

Deux mois après le 7e arrondissement, c'est dans un nouvel arrondissement huppé de la capitale que la maire de Paris va lancer une opération d'envergure destinée aux étudiants.

Après le 7e, c'est à un autre bastion parisien de la droite qu'Anne Hidalgo s'attaque pour construire de nouveaux HLM: le 5e. Des arrondissements avec à leur tête deux farouches opposantes à la maire de Paris, Rachida Dati (pour le 7e) et Florence Berthout (pour le 5e). La première s'est écharpée avec Anne Hidalgo sur la question du logement social durant la campagne municipale.

La maire de Paris a accusé l'ancienne Garde des Sceaux de s'opposer à la construction de HLM dans son fief qui est actuellement l'arrondissement le moins fourni en logements sociaux (603 soit 2,1% du nombre total de logements dans le 7e). «J'ai toujours accepté le logement social, a rétorqué Rachida Dati. La gauche se gargarise de mixité, elle fait des ghettos». D'ici 2023, 254 logements sociaux sortiront de terre à deux pas de l'Assemblée nationale, faisant s'envoler de...30% le nombre de HLM dans le 7e.

Florence Berthout, quant à elle, avait qualifié, en 2019, d'«opération d'enfumage» la transformation de plus de 2200 logements privés appartenant à la mairie en HLM. Mais, parmi les arrondissements les plus huppés, le «sien» fait partie des moins mauvais élèves, avec le 16e. La proximité du 5e avec le 13e n'y est sans doute pas étrangère. Plus de 3100 HLM ont été construits, soit 9,7% du nombre total de logements, selon la dernière étude de l'Atelier parisien d'urbanisme (les chiffres datent de 2018). Un pourcentage qui a quasiment grimpé de 4 points avec l'arrivée de la gauche à la tête de Paris en 2001.

La maire DVD du 5e salue l'initiative

Et il va encore grimper de 18% (!) avec un futur chantier qui se prépare. La mairie de Paris vient d'acquérir auprès de l'État une barre de Cassan, du nom de l'architecte, Urbain Cassan, à qui l'on doit notamment la contestée Tour Montparnasse, a annoncé Ian Brossat, adjoint d'Anne Hidalgo, chargé du Logement, au Journal du dimanche. Construit en 1962, ce bâtiment de 28.000 m², sur huit étages, est situé en face du Jardin des Plantes (voir la carte ci-dessous).

L'édifice abritait jusque-là des services administratifs de l'Université de Jussieu qui seront transformés en 565 logements sociaux à l'horizon 2024. Ces HLM - 444 studios, 82 T2 et 41 T3 - seront loués à des étudiants, des apprentis, des post-doctorants ou encore des enseignants. Les loyers varieront entre 256 et 534 euros par mois, selon la taille du logement. Soit entre 7 et 13 euros le m² pour un quartier où le m² se négocie, à la location, entre 2,5 et 5 fois plus cher, autour de 35 euros le m². Coût total de l'opération? Environ 100 millions d'euros, dont 32 millions pour l'acquisition.

Une opération... saluée par Florence Berthout. «Je salue cette initiative dans la barre Cassan, vide depuis des années, a déclaré la maire du 5e arrondissement de Paris sur son compte Twitter. C'est une bonne chose que la résidence accueille également des apprentis et des enseignants comme je le souhaitais».