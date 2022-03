Lancement commercial du fonds Venture Real Estate Fund en France et en Belgique

Sogenial Immobilier est une société de gestion de portefeuille spécialisée sur le segment des véhicules collectifs immobiliers. Elle a récemment annoncé le lancement d’un fonds paneuropéen professionnel (SCA SICAV SIF) de droit luxembourgeois, à destination des investisseurs français et belges : Venture Real Estate Fund (VREF). Ce fonds sera investi majoritairement dans des actifs immobiliers tertiaires avec une approche patrimoniale dynamique en lien avec la nature des biens immobiliers sélectionnés et de leurs locataires, l’objectif premier étant une maîtrise de la volatilité. Le TRI cible du fonds est de 6%.

VREF : une offre immobilière paneuropéenne qui vise à optimiser le ratio performance / risque



« Dans notre environnement de taux bas, on parle beaucoup de la nécessité d’aller chercher du rendement en investissant dans des classes d’actifs différenciantes et décorrélées des marchés financiers et offrant plus de diversification. L’immobilier fait partie de ces classes d’actif et Venture Real Estate Fund répond à l’ensemble de ces critères », résume Inès Dias, Directrice Générale de Sogenial Immobilier. Performance, décorrélation, maîtrise des risques, tel est le triptyque conceptuel du fonds Venture Real Estate Fund (VREF). L’objectif est d’obtenir une performance stable générée principalement par le rendement locatif courant des actifs en portefeuille, en minimisant le niveau de risque et en optimisant la liquidité.

Une diversification géographique et sectorielle importante

La diversification géographique et sectorielle est une des marques de fabrique du fonds VREF, condition indispensable pour l’atteinte des objectifs fixés par la société de gestion. A son lancement commercial, le véhicule est investi dans diverses typologies d’actifs immobiliers : bureaux (43,9%), commerces (29,6%), locaux d’activités et logistiques (24,3%), ainsi que résidentiel (2,2%). La couverture géographique inclut au départ la France, le Benelux, le Portugal et l’Espagne. La stratégie du fonds se concentre sur des actifs « Core+ » (71%) ainsi que « Value added » (22%). Au 30 septembre 2021, le patrimoine immobilier du fonds était composé de 90 immeubles représentant une surface globale de 184.724 m2, avec un taux d’occupation de 96,55 %. Il génère 18,6 millions € de revenus locatifs en rythme annuel, payés par 334 locataires. La valeur d’expertise du portefeuille dépasse 300 millions €.



A noter : le fonds VREF est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier luxembourgeoise (CSSF) et réservé aux investisseurs professionnels. Le ticket d’entrée est de 125.000 € avec une commission d’investissement de 2%. Trois modes de détention sont possibles : au nominatif pur, en compte titre ou dans une enveloppe d’assurance vie luxembourgeoise. Le fonds VREF sera valorisé selon une fréquence trimestrielle.