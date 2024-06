La Villette va agrandir le parc ouvert au public grâce à ce nouveau bâtiment

Ce nouvel espace de travail de 3000 m² destiné au personnel du parc de La Villette permet de rationaliser des secteurs jusque-là fermés aux visiteurs. Résultat: le public va récupérer 5000 m² supplémentaires.

Une belle illustration des projets gagnant/gagnant. Ce nouveau bâtiment de 3000 m² créé par les architectes de l’agence Atelier du pont au cœur du parc de la Villette a pour vocation première de créer un environnement de travail confortable et efficace pour les équipes d’exploitation du site. Mais, au passage, le grand public en profitera également en récupérant à terme 5000 m² supplémentaires de parc. Comment ce petit miracle est-il possible? Il est tout simplement le fruit d’une rationalisation d’un espace fermé au public où étaient disséminés plusieurs espaces de travail (en fait des baraquements hérités de l’époque où l’architecte Bernard Tschumi installait le parc et ses fameuses folies rouges). Ces installations diffuses ont donc été supprimées et un échange de parcelle a également été réalisé avec la ville de Paris pour récupérer la Halle du Rouvray, un ancien atelier installé en bordure du bassin de la Villette. Mais la condition de cet échange était l’ouverture de toute cette zone aux visiteurs.

C’est sur ces bases qu’est né ce projet, qui se devait aussi de soigner la forme. «Je suis très heureuse de renforcer la tradition architecturale de ce parc, souligne Sophie-Justine Lieber, directrice générale de l’Établissement public du parc et de la Grande Halle de La Villette . Nous sommes tout de même un lieu accueillant les réalisations de Bernard Tschumi, Christian de Portzamparc ou Jean Nouvel.» Côté feuille de route, il était important que ce nouveau lieu permette aux équipes de se voir et de travailler ensemble, elles qui étaient plutôt éparpillées tout en conservant cette impression de se retrouver au beau milieu de la nature, habitude héritée de la période des baraquements.

Fabrication sur place

Après la visite de ce bâtiment baptisé «Pavillon Jardins», la mission semble accomplie. «Nous avons choisi de nous placer sur la trame que Tschumi a utilisée pour la répartition de ses folies, explique Philippe Croisier, cofondateur de l’Atelier du Pont. Sur ce site riche en paysage et même en faune, nous voulions avoir le moins d’impact possible avec une construction rapide et sans sous-sol.» Et pour respecter le souhait du «maître» des lieux Bernard Tschumi, les architectes s’en sont tenus à une limite de hauteur de 8 mètres. Au vu des contraintes et pour assurer une grande portée au bâtiment, la structure du bâtiment a été réalisée en béton, chapeautée par une structure en bois. Cette dernière est très simple, en s’appuyant sur des poutres de formats standards du commerce assemblées entre elles. Cette structure légère permet de libérer les espaces intérieurs de poteaux, offrant modularité et évolutivité.

L’aménagement des lieux se caractérise à la fois par sa grande simplicité et son aspect sur-mesure. Une partie du mobilier a été réutilisée et d’autres éléments ont été dessinés par les architectes et réalisés dans les ateliers de La Villette (au niveau -2 de la Cité des sciences ) avec des tubes d’acier et panneaux de bois, souvent récupérés des expositions. Preuve de cette inventivité: les bulles que l’on retrouve dans bon nombre d’open spaces sont ici mobiles. Avec leurs roulettes, elles se déplacent facilement et se branchent dans les prises au sol pour bénéficier de l’éclairage. La toiture apparemment très simple cache une innovation avec l’intégration directe des cellules photovoltaïques dans la toiture vitrée, qui a nécessité des autorisations techniques spécifiques. La formule permet de créer ces jeux d’ombre et de lumière au sol, tout en occultant la lumière à 70% à l’intérieur, évitant un effet serre.

9 millions

Et après avoir quitté le grand espace collaboratif du rez-de-chaussée avec son atrium central, sa cafétéria et son escalier gradin, on rejoint le premier étage où les espaces de travail sont ponctués de micro-architectures réalisées sur mesure. Avec toujours les mêmes matériaux de base on retrouve divers types de bulles de réunion, de local reprographie, tisanerie, etc. Au total, l’endroit dispose de pas moins de 155 postes de travail. Côté chauffage, un plancher chauffant a été retenu pour l’atrium du rez-de-chaussée tandis que des panneaux rayonnants chauffants et acoustiques ont été installés dans les autres espaces. Budget global? Autour de 9 millions d’euros, soit 3000 €/m².