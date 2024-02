La villa où Jane Fonda a vécu est à vendre pour 11 millions de dollars

L’actrice américaine s’est séparée de cette demeure des années 60 pour 8,5 millions de dollars, alors qu’elle en espérait 13.

L’actrice américaine Jane Fonda, fille de l’acteur Henry Fonda et star de la série Grace et Frankie, est tombée sous le charme d’une villa de 660 mètres carrés, située à Beverly Hills, en 2012. Elle n’a pas hésité à débourser plus de 7 millions de dollars auprès du réalisateur John Rich pour l’acquérir. Jane Fonda a déclaré qu’elle savait qu’elle y serait très heureuse.

Après huit ans de vie commune, elle s’est séparée de son époux, Richard Perry, et a mis la maison en vente en janvier 2017 pour un prix quasi deux fois plus élevé: 13 millions de dollars (près de 12 millions d’euros). En 2018, la propriété de quatre chambres et six salles de bains trouve preneur mais pour une somme très inférieure à celle escomptée: 8,5 millions de dollars, soit près de 5 millions de dollars en moins. Six ans plus tard, la villa est à nouveau à vendre, pour un peu moins de 11 millions de dollars, soit 10 millions d’euros environ.

Une piscine chauffée à l’énergie solaire

La maison, construite dans les années 1960 puis rénovée par la suite, est dotée de deux étages, reliés par un ascenseur en verre, et offre une vue sur l’océan et les montagnes. Située dans le quartier réputé de Trousdale Estates, où Elvis Presley, Franck Sinatra et Courteney Cox possédaient eux aussi une propriété, cette demeure donne la sensation de vivre en parfaite harmonie avec la nature grâce à ses immenses fenêtres UV à double vitrage et à ses planchers en bambou. L’immense piscine est chauffée à l’énergie solaire et la maison, grâce à des panneaux électriques photovoltaïques. À une époque où la rénovation énergétique fait parler d’elle, ces attributs sont de véritables atouts.

Un garage pouvant accueillir jusqu’à trois voitures, deux dressings et une salle de sport complètent le bien. Un vaste jardin invite à la médiation avec sa fontaine apaisante. Les murs blancs qui agrandissent les pièces donnent un sentiment de pureté. À savoir si l’actuel propriétaire des lieux devra baisser le prix pour parvenir à vendre la maison, comme Jane Fonda en 2018.