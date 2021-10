La vente de produits locaux, premier critère dans le choix d'un magasin alimentaire pour les Français

D'après la dernière étude Opinionway pour SES-Imagotag, 36% des personnes interrogées prennent en compte la vente de produits locaux pour choisir leur magasin alimentaire.

Malgré la digitalisation des habitudes de consommation accélérée par la crise du Covid-19, les magasins physiques ont toujours la côte. D'après la dernière étude Opinionway pour SES-Imagotag « Les Français et leurs supermarchés », 62% des Français restent très fortement attachés à leurs supermarchés considérant le point de vente comme fondamental et positif pour la société. En ce sens, dans les prochaines années, un Français sur cinq pense étonnamment avoir moins recours qu'aujourd'hui aux sites Internet (livraison à domicile ou retrait drive/magasin).

Plus d'un Français sur trois souhaite acheter plus de produits locaux

« Les Français estiment que le magasin physique peut répondre durablement aux enjeux d'un futur où il faudra mieux produire, mieux consommer, réduire les gaspillages, les emballages, respecter l'environnement, sa biodiversité », met en avant SES-Imagotag. Un intérêt porté sur les enjeux environnementaux qui se retrouvent dans les critères de choix de leur magasin alimentaire.

En effet, 36% des Français attendent en priorité que leur magasin vende des produits locaux (ce chiffre atteint même 1 personne sur 2 de plus de 65 ans), 30% qu'il réduise le gaspillage alimentaire et 26% qu'il référence des petits producteurs. « Les consommateurs sont plus demandeurs de produits locaux et de saison. Les enseignes l'ont bien compris et les mettent en avant » explique Guillaume Portier, vice-président de SES-imagotag.

De l'alimentation au e-commerce, l'épidémie de Covid a bouleversé la consommation des Français

Une tendance qui se retrouve également dans le type d'information que les Français souhaiteraient pouvoir consulter plus rapidement lorsqu'ils font les courses en magasin. Des éléments dont ils sont prêts à prendre connaissance de ces éléments via un dispositif digital ou leur téléphone. Près de la moitié des Français (48%) attend des informations liées aux critères environnementaux et sociaux tandis que 41% souhaitent en savoir plus sur la composition du produit. Plus précisément, la date limite de consommation arrive en premier (43%), suivi de la provenance du produit (38%) et du Nutriscore (26%).