La vente d’appartements au sein du futur village olympique a débuté

Puisque les infrastructures du village des JO 2024 ont été conçues comme un futur quartier autour de Saint-Denis, la commercialisation de logements qui seront occupés dès 2025 a été lancée.

Dans la compétition de la vente de logements «olympiques», c’est Vinci Immobilier qui a franchi la ligne le premier. Parmi les multiples programmes qui sortent actuellement de terre, c’est la résidence «Apogée» signée du promoteur qui est la première à être proposée au public. Elle verra le jour sur une ancienne friche industrielle de Saint-Denis qui accueillera les villages olympiques pour les JO 2024

Pas moins de 174 appartements, du T1 au T5, sont désormais accessibles à la vente auprès du grand public (après avoir été réservés aux habitants et salariés du territoire de Plaine Commune jusqu’au 24 juin). Malgré la satisfaction que peut représenter l’idée d’acquérir un logement, là même où seront logés les 6000 athlètes olympiques et paralympiques attendus l’an prochain, le public ne s’est pas pressé au portillon. Certes, comme le rapporte Le Parisien, l’acheteur n°1 confie sa satisfaction d’avoir le sentiment «d’être le champion». D’ailleurs, pour maintenir cette sensation de participer à une aventure sportive, le promoteur offrira aux acquéreurs une photo dédicacée des sportifs ayant remporté une médaille d’or. Mais cela n’empêche pas pour l’instant le public d’être plutôt clairsemé dans l’espace de vente et l’on ne recense que 5 réservations et une dizaine de personnes en «phase de réflexion avancée» auprès du promoteur.

Des prix qui font grincer des dents

Il faut dire aussi qu’à un moment où le marché immobilier se grippe et où la situation est particulièrement difficile dans le neuf, les prix font grincer des dents. Ce programme s’affiche en effet à un prix moyen de 7000 euros le mètre carré, illustration parfaite de la situation actuelle où les prix de construction ne cessent de grimper et les acheteurs peinent de plus en plus à se financer. Malgré des logements généreux en taille, performants énergétiquement et largement décarbonés (notamment avec le recours à du bois), le prix est largement supérieur aux tarifs habituellement pratiqués dans ce secteur très populaire. Ce à quoi Vinci Immobilier rétorque que son programme offrira «une qualité de bâti qui n’a pas encore d’équivalent sur le territoire» .

Les logements devraient être livrés aux acquéreurs fin 2025 au sein d’une résidence avec vue sur la Seine, non loin de la Cité du cinéma. Les premiers acquéreurs comptent vivre sur place mais aussi réaliser un investissement locatif comme Noura interrogée par Le Monde qui habite déjà à Saint-Denis . «L’argument qui nous a le plus convaincus, c’est que le ministère de l’intérieur va installer des bureaux juste à côté, confie-t-elle au quotidien. Ce sera un atout pour rassurer des locataires, compte tenu de la réputation de Saint-Denis.»

Mais si Vinci Immobilier ouvre le bal, les autres grands promoteurs qui se partagent la création des villages olympiques, ne tarderont pas à lancer la commercialisation de leurs propres réalisations. Ainsi, dans le secteur E du village des athlètes où le chantier a été confié à un groupement constitué de Nexity et Eiffage Immobilier, la commercialisation de 151 logements est annoncée à partir du premier trimestre 2024. Quant à Icade qui doit bâtir 645 logements pour le programme «Les Quinconces» (dans le lot D du village des athlètes), il annonce le lancement de la commercialisation des 241 logements prévus en accession pour le 1er mars 2024.