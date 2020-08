La validité des chèques énergie de 2019 étendue jusqu'au 23 septembre

En raison de la crise sanitaire, le gouvernement a décidé de prolonger la date de validité des chèques énergie 2019. Initialement périmés à la fin du mois d'avril 2020, ils seront finalement utilisables pour payer une facture d'eau, d'électricité ou de gaz jusqu'au 23 septembre prochain. Ces chèques sont accordés aux ménages les plus modestes et leur montant est compris entre 48 et 277 euros.

En raison de la crise du coronavirus, le gouvernement vient d'annoncer la prolongation de la date de validité des chèques énergie 2019. Ces chèques destinés aux ménages ayant des revenus inférieurs à 10 700 euros annuels seront valables jusqu'au 23 septembre prochain alors qu'ils étaient censés être périmés depuis la fin du mois d'avril, rapporteLe Figaro.

Un montant compris entre 48 et 277 euros

Les bénéficiaires ont donc encore quelques semaines pour payer leurs factures de gaz, électricité ou eau avec ces chèques. Le montant de cette aide est compris entre 48 et 277 euros selon les revenus. Le gouvernement s'est rendu compte que de nombreux ménages n'avaient pas encore utilisé leurs chèques énergie de 2019, notamment à cause des répercussions de la crise sanitaire, alors que ceux de 2020 ont été distribués entre avril et mai. C'est pour cette raison qu'il a décidé de prolonger leur date de validité.

Les personnes qui n'auront toujours pas utilisé leur chèque à temps pourront les échanger contre un chèque travaux qui est destiné au financement de travaux de rénovation énergétique. Ce dernier est valable pour deux ans.