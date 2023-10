La taxe foncière a grimpé de plus de 9% en 2023 dans les 200 plus grandes villes

Après avoir ralenti ces 10 dernières années, la hausse de la taxe foncière est repartie de plus belle en 2023. La preuve en chiffres dans les 200 plus grandes villes.

La taxe foncière n’a jamais aussi bien porté son surnom de «douloureuse». En 2023, l’impôt local payé par 34 millions de propriétaires a grimpé de plus de 9% dans les 200 plus grandes villes entre 2022 et 2023, selon une étude de l’Union nationale des propriétaires (UNPI), dévoilée par Le Parisien et dont Le Figaro a pris connaissance. C’est deux fois plus qu’entre 2021 et 2022 (+4,7%). C’est à Paris qu’elle a le plus augmenté avec une envolée de 61% (+44% si l’on tient aussi compte de la hausse de la taxe des ordures ménagères). Une progression spectaculaire qui a beaucoup fait parler car lors de la campagne municipale, la maire de Paris, Anne Hidalgo , avait promis qu’elle n’augmenterait pas la taxe foncière. À la suite de cette mauvaise nouvelle, plusieurs propriétaires ont prévenu qu’ils allaient augmenter les loyers. En oubliant sans doute que leur hausse, contrairement à celle de la taxe foncière, est limitée à +3,5% . Une autre ville d’Ile de France arrive en deuxième position: Meudon, dans les Hauts-de-Seine (+44% et +37,8% avec la hausse de la taxe des ordures ménagères). Grenoble, dans l’Isère (+33% et +29,5% avec la taxe sur les ordures ménagères) complète le podium, selon cet observatoire de l’UNPI publié chaque année.

Une hausse d’au moins 4% en 2024?

La raison de l’envolée de la taxe foncière, après une progression plus modérée ces dix dernières années (+2,6%)? L’explosion des valeurs locatives (+7,1%) qui permettent de calculer la taxe foncière et qui est indexée sur l’inflation, en forte hausse depuis la guerre en Ukraine. Conséquence: même si les maires décident de ne pas augmenter leur taux de taxe foncière, celle-ci progresse mécaniquement de 7,1%. Or, plusieurs milliers de villes ont décidé d’alourdir la note en augmentant le taux communal dans des proportions vertigineuses. C’est le cas de 35 des 200 plus grandes villes, soit 17,5%, avec une hausse moyenne de 3,2 points.

L’an dernier, elles n’étaient que 24, selon l’UNPI et elle n’avait relevé leur taux que de 2,3 points. « Les propriétaires ont largement le sentiment d’avoir payé de leur poche la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales , dénonce l’Union nationale des propriétaires immobiliers. Le système de compensation (à l’euro près de la suppression de la taxe d’habitation) comporte des failles et les collectivités n’ont quasiment plus d’autres leviers que la taxe foncière pour augmenter leurs recettes. »

Et malheureusement, la tendance ne devrait pas s’améliorer l’année prochaine. La révision des valeurs locatives devrait entraîner une nouvelle hausse mécanique de la taxe foncière, plus modérée certes du fait du ralentissement de l’inflation, mais encore de plus de 4%.

