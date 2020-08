La Société générale réserve 4 000 m² en Befa dans l'immeuble Green Oak à Arcueil

Le gestionnaire de fonds immobiliers Mata Capital a investi en novembre 2018 dans le projet en blanc « Green Oak » dans des conditions très attractives, auprès d'un vendeur « contraint par un calendrier court ». Le pari se révèle aujourd'hui gagnant puisque environ un an avant la livraison prévue de cet immeuble de plus de 10 000 m2 situé à Arcueil (94), un bail en l'état futur d'achèvement vient d'être signé avec la Société Générale pour presque 40% de la surface.

L'immeuble Green Oak est situé dans le secteur de la Vache Noire, à Arcueil (94), un pôle tertiaire majeur de la périphérie sud de Paris qui bénéficiera à terme de l'arrivée programmée de la ligne 4 du métro à Bagneux (station Barbara). La station du RER B Arcueil-Cachan se situe également à proximité du futur immeuble.

Green Oak développera donc 10 700 m2 (dont 4 000 m2 sont dores et déjà loués par Société Générale sur un bail ferme de 9 ans) avec une impressionnante collection de certifications environnementales et énergétiques (labels E+C-, Bâtiment biosourcé et Effinergie + , certifications NF HQE passeport Excellent, Breeam Very Good, WiredScore Platinum, Well Silver). La livraison de ce bâtiment construit par Kaufman & Broad et dessiné par les agences Mootz & Pelé et Calq est prévue pour début 2021, date à laquelle il accueillera -entre autres- 300 collaborateurs de la banque au logo rouge et noir.

« Nous sommes particulièrement ravis de cette signature et impatients d'accueillir les collaborateurs de la Société Générale au sein de Green Oak, dont la conception a été pensée pour ses occupants. Nous sommes par ailleurs très optimistes sur notre capacité à signer prochainement de nouveaux baux sur les surfaces encore disponibles, à savoir les étages les plus élevés du programme », se félicite Jean-Baptiste Avierinos, directeur des investissements chez Mata Capital.