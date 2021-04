La sécurité sociale va massivement recruter en 2021

Si la crise sanitaire pèse lourdement sur l'emploi, il est certains secteurs où elle donne, au contraire, un petit coup de fouet. Ainsi, Les organismes de la Sécurité sociale ont l'ambition de jouer un rôle « d'amortisseur de la crise » ; et prévoient d'embaucher 10 000 nouveaux collaborateurs en France, cette année. Parmi eux, 7 000 seront recrutées dans le domaine du « contact tracing », une activité directement liée à la lutte contre le Covid-19. Par ailleurs, plus de 4 000 postes seront ouverts aux jeunes de moins de 26 ans, dans le cadre du dispositif #1jeune1solution.

La Sécurité Sociale lance l'opération "Je suis ce que je fais"

La Sécurité Sociale défend l'emploi des jeunes et s'engage dans l'opération #1jeune1solution

Il s'agit là du nom donné à la campagne nationale de communication de la Sécurité sociale. L'organisme entend démontrer, au travers de cette accroche, sa modernité, sa capacité à agir, et les valeurs qui animent tant son fonctionnement que ses collaborateurs. La campagne a pour objectif de faire découvrir les métiers des quatre branches de la Sécurité sociale : la famille, la maladie, la retraite, et le recouvrement ; et de répondre à ses besoins de recrutement pour l'année 2021. Ce sont ainsi 10 000 nouveaux postes qui vont être ouverts en 2021, par les 299 organismes recruteurs répartis sur l'ensemble de l'hexagone... Aux 150 000 collaborateurs actuels, vont venir s'ajouter 10 000 nouveaux salariés, dont 7 000 en CDI. Ces recrutements sont prévus dans plus de 80 métiers différents : La relation client, la gestion et le conseil, le management, les fonctions support, etc. Les niveaux d'études requis vont du bac, à bac+5 pour les postes les plus experts ; ce qui ouvre les recrutements à un large spectre de candidatures...La campagne de communication sera aussi l'occasion, pour la Sécurité sociale, d'attirer de nouveaux profils en s'adressant notamment aux jeunes qui sont particulièrement frappés par la crise. Ce sont donc plus de 4 000 postes qui leur sont proposés dans le cadre du dispositif #1jeune1solution, dont la Sécurité sociale est partenaire. Ces offres seront - entre autres - hébergées sur la plateforme éponyme, mise à disposition par le ministère du Travail depuis novembre 2020. Cette plateforme recense aujourd'hui 100 000 offres d'emploi et 30 000 offres de stages aux jeunes de moins de 26 ans ; dans tous les secteurs d'activité et sur tout le territoire national. Elle intégrera, à partir du 1er avril, un simulateur qui permettra d'accéder aux diverses aides : bourses, aides au logement et à la mobilité, etc., et qui facilite dès à présent, les recherches des jeunes autour de différents modules : « Je trouve un emploi » qui répertorie plus de 100 000 offres d'emploi et d'alternance sélectionnées par Pôle emploi, « Je participe à un événement de recrutement » qui publie un calendrier des ateliers et séances d'information partout en France et propose de s'inscrire aux évènements de son choix, « J'ai besoin d'un accompagnement » qui propose la mise en relation avec un conseiller, « Je trouve une formation » qui répertorie : Toutes les informations sur l'alternance avec le Portail de l'Alternance ; Les formations classées par région avec le site des Centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation (Carif) et des Observatoires régionaux de l'emploi et de la formation (Oref) Les formations dans l'enseignement supérieur avec Parcoursup . « Je m'engage » qui propose des missions de Service civique de 6 à 12 mois indemnisées.