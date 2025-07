Canicule : le candidat aux municipales de 2026, Ian Brossat, veut voir des volets dans tous les logements parisiens

L’épisode caniculaire devrait atteindre son paroxysme mercredi. Le sénateur de Paris Ian Brossat souhaite équiper tous les logements parisiens du parc privé de volets.

« 50°C à Paris en 2050 ? C’est ce vers quoi nous nous dirigeons si rien n’est fait. Pour garantir une ville habitable et vivable pour toutes et tous, je propose un grand plan « volets » à Paris pour réduire la température intérieure de 5 à 7°C. Une mesure simple, efficace, pour protéger les Parisiennes et les Parisiens et leur permettre de continuer à vivre sereinement », poste sur les réseaux sociaux le sénateur communiste Ian Brossat, candidat aux élections municipales de 2026.

Il propose s’il est élu d’équiper tous les logements parisiens du parc privé de volets extérieurs. Une proposition qui tombe à pic alors que l’épisode caniculaire atteindra son « paroxysme » mardi et mercredi , avec des pointes à 41 degrés. L’ancien adjoint d’Anne Hidalgo en charge du Logement souhaite lancer son «grand plan volets».

Un coût de 5 millions d’euros pour financer cette mesure

Ce plan concernerait surtout le parc privé. De nombreux logements du parc privé sont en effet dépourvus de volets. Il est difficile de quantifier le nombre exact de logements privés actuellement équipés de volets extérieurs toutefois. « Sur les 1,1 million de logements du parc privé, la moitié est déjà équipée, il reste donc 600.000 logements environ à rénover et équiper, pour un montant avoisinant 4 à 5 millions d’euros », estime l’entourage de Ian Brossat auprès du Figaro .

Pour le parc social, la Ville a la mainmise sur la plupart des logements. Un logement social sur deux est déjà équipé de volets et d’ici 10 ans, tous devraient l’être. L’objectif serait de voir également tous les logements du parc privé équipés de volets d’ici 2035. Seront traités en priorité les logements situés sous les toits et les logements exposés sud. « Bien des immeubles de béton (à Paris) n’ont pas de volets aux fenêtres » , déplorait Sandrine Rousseau, député écologiste de Paris, sur X, le 12 août 2024.

Une proposition qui serait financée en grande partie par la municipalité de Paris. Elle coûterait entre 4 et 5 millions d’euros. Une aide serait versée à l’achat de volets et / ou à la pose. « Une aide massive donc, en priorité destinée aux propriétaires les plus modestes - quitte à envisager une prise en charge à 100% », précise l’entourage de Ian Brossat.

L’accord de la copropriété souvent nécessaire

Serait-elle réalisable ? Si vous souhaitez installer des volets, vous devez obtenir l’accord de la copropriété lors de l’assemblée générale car ils peuvent modifier l’aspect extérieur de l’immeuble. Sauf si le règlement de copropriété l’autorise. Dans ce cas, vous n’aurez pas besoin d’autorisation. Les volets sont considérés comme des équipements facultatifs en copropriété. À voir donc si cette mesure pourra être appliquée dans toutes les copropriétés. L’entourage de Ian Brossat reconnaît qu’il « est difficile de contraindre » les copropriétés à poser des volets.