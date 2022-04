La sécurité des chèques bancaires renforcée face à la hausse de la fraude

Pour lutter contre les voleurs, qui ne se contentent plus de faire des emplettes avec des chèques volés, la sécurité de l’acheminement des chéquiers doivent aussi être renforcés.

Vol de chéquiers dans les boîtes aux lettres, lors de cambriolages…: alors qu’il est de moins en moins utilisé, le chèque est devenu le moyen de paiement le plus fraudé (42 % du total de la fraude en 2020), les montants volés s’élevant à 538 millions en 2020. Cette tendance s’étant poursuivie l’an passé, la Banque de France appelle les banques et les utilisateurs à plus de prudence. Et elle a renforcé les «exigences de son référentiel de sécurité du chèque» . «Ce référentiel donne un caractère officiel aux recommandations de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement faites aux banques» , explique Pierre Bienvenu, chef adjoint du service de surveillance des moyens de paiement scripturaux à la Banque de France.

L’institution demande ainsi aux banques «de renforcer la surveillance des remises frauduleuses de chèques» . De fait, les voleurs ne se contentent plus de faire des emplettes avec des chèques volés. Ils ont de plus en plus recours à «des mules» , des personnes souvent jeunes auxquelles ils demandent d’encaisser un chèque et de leur reverser des espèces, contre rémunération. Les établissements doivent aussi améliorer et renforcer la sécurité de l’acheminement des chéquiers. Et il leur est demandé de faciliter les procédures de mise en opposition. La Banque de France appelle aussi à lutter contre les risques de falsification et de contrefaçon. «Les banques doivent nous démontrer que leurs formules de chèque restent suffisamment difficiles à falsifier» , précise Pierre Bienvenu. En décembre, la banque centrale avait par exemple conseillé d’écrire à l’encre noire.