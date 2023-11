La SCPI Urban Coeur Commerce obtient le label ISR

Lancée par la société de gestion Urban Premium il y a presque 5 ans, la SCPI Urban Coeur Commerce a atteint son rythme de croisière en 2022 avec un taux de distribution de 4,70% – supérieur à la moyenne du marché – et une augmentation de presque 50% de sa capitalisation sur le dernier exercice. Elle a été labellisée ISR il y a quelques semaines, intégrant ainsi de façon officielle la dimension environnementale à sa stratégie d’investissement.

La SCPI Urban Coeur Commerce est au coeur des enjeux sociétaux et environnementaux actuels

La SCPI Urban Cœur Commerce a récemment formalisé son engagement d’Investissement Socialement Responsable (ISR) visant – au-delà de la performance financière pure – à améliorer les caractéristiques environnementales et sociales de son patrimoine .

Dès son lancement en 2018, le fonds avait comme objectif de participer à la revitalisation des centres-villes en ciblant majoritairement des commerces de proximité dans des grandes métropoles régionales et des villes moyennes françaises. Cette démarche que l’on peut qualifier de sociétale a été enrichie par un volet environnemental consistant à réduire l’empreinte écologique du portefeuille immobilier sous gestion .

L’immobilier de commerce n’est effectivement pas exempt d’une certaine empreinte carbone à l’instar du résidentiel ou des actifs de bureaux. En particulier, les spécificités d’usage des locaux commerciaux rendent la lutte contre le gaspillage énergétique absolument incontournable, comme cela a été le cas sur le sujet des chauffages de terrasses des bars et des restaurants. Plus largement, la plupart des commerces subissent le va et vient de leur clientèle et ont de ce fait, leur porte ouverte sur une large plage horaire. En général, des actions décisives sur le chauffage et la climatisation permettent de considérablement améliorer les consommations énergétiques de ces actifs .

La démarche écologique et sociétale globale de la SCPI Urban Cœur Commerce a été récompensée au début du mois d’août par l’obtention officielle du label ISR immobilier pour une période renouvelable de 3 ans .

La SCPI Urban Coeur Commerce décline son action sur les 3 piliers ESG

Dans le cadre du label ISR récemment obtenu par la SCPI Urban Cœur Commerce, une grille de notation spécifique a été développée par la société de gestion Urban Premium afin de quantifier la progression des actions mises en oeuvre . Cette grille se décline selon trois piliers : E (Environnement), S (Social) et G (Gouvernance).