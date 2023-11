La SCPI Upeka (Axipit Real Estate Partners) commence ses acquisitions en Europe

Lancée en juillet dernier dans un contexte immobilier pour le moins chahuté, la nouvelle SCPI de la société de gestion Axipit REP, Upeka, bénéficie actuellement d’une décote « sponsor » de 5% sur son prix de souscription – 190 euros par part au lieu de 200€ euros – et de droits d’entrée à 0% en contrepartie de droits de sortie dégressifs de 6% pendant les 6 premières années. Elle cible de façon opportuniste tous types d’actifs immobiliers sur l’ensemble de l’union européenne et au Royaume-Uni. Récemment, elle a annoncé ses premières acquisitions en Europe : à Gijon en Espagne et à Dublin en Irlande.

Une SCPI paneuropéenne très diversifiée

Dès son lancement, la nouvelle SCPI Upeka développe une stratégie d'investissement extrêmement diversifiée , tant en termes géographiques que sectoriels :

bureaux ;

commerces ;

logistique ;

établissements d'éducation et de santé ;

résidences gérées (seniors, étudiantes, loisirs) ;

hôtels ;

logements résidentiels ;

parkings, etc.

En termes géographiques, la société de gestion Axipit REP, filiale du groupe Aquila (1,5 milliard d'euros d’actifs immobiliers sous gestion pour le compte d’une clientèle institutionnelle) a défini un univers d’investissement très large pour sa SCPI puisque celle-ci pourra aller faire ses emplettes dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne (27 pays dont 7 sont en dehors de la zone euro) ainsi qu’au Royaume-Uni .

À priori, cette SCPI extériorisera un risque de change sur la partie des actifs immobiliers situés en dehors de la zone euro , risque non systématiquement couvert par le gérant.

L’objectif de taux de rendement interne (TRI) de la SCPI Upeka est de 6,5% sur une durée de détention minimale recommandée d’au moins 8 ans, incluant un objectif de taux de distribution de 5,5 % : « Cet objectif n'est pas garanti et ne préjuge pas des performances futures de la SCPI », précise la société de gestion.

Les deux premières acquisitions d’Upeka ont été réalisées en Espagne et en Irlande

Aujourd'hui, l’Espagne et l’Irlande sont deux pays de la zone euro où les prix des actifs immobiliers tertiaires ont déjà bien corrigé suite à la hausse des taux. Beaucoup de SCPI s’intéressent de près à ces deux marchés et ce n’est donc pas un hasard si la SCPI d' Axipit REP a décidé de réaliser ses deux premières opérations sur ces zones géographiques.

La première acquisition est un immeuble de bureaux situé à Dublin , d’une surface de 2.823 m² et loué à une administration sur la base d’un bail ferme de 10 ans. Cet actif produit un rendement net immédiat acte en main de 7,10% ! La SCPI Upeka a engagé un montant de 5,5 millions d'euros dans cette opération.

Pour sa seconde acquisition récemment annoncée, Upeka a jeté son dévolu sur une salle de fitness située dans un immeuble récent à Gijon , une grande ville côtière au nord-ouest de l’Espagne, dans la région des Asturies. L’actif d’une surface de 928 m² est loué à l’enseigne Basic Fit sur la base d’un bail de 10 ans ferme. Le rendement locatif pour la SCPI est de 7% à l’acquisition . Cette opération a été négociée pour un montant de 1,5 millions d'euros.