La SCPI Transitions Europe (Arkéa REIM) acquiert 4 salles de sport en Espagne

Début janvier 2023, la société de gestion Arkéa REIM a lancé la SCPI Transitions Europe, dédiée aux nouveaux usages immobiliers en Europe. Dès le départ, ce véhicule a été labellisé Investissement Socialement Responsable (ISR) avec l’ambition d’allouer son capital majoritairement en dehors de France, dans des actifs diversifiés « en phase avec les transitions structurantes à l’œuvre sur les marchés immobiliers (logistique, activité, santé, éducation, life science, bureaux, nouvelles formes d’hébergements gérés...) ».

Après deux premières acquisitions réalisées aux Pays-Bas en janvier et février dernier, la SCPI Transitions Europe met le cap sur l’Espagne avec une opération groupée sur quatre salles de sport.

Deux premières acquisitions réalisées aux Pays-Bas en début d’année

La SCPI Transitions Europe a acquis un premier actif de 3.100 m² à Rotterdam aux Pays-Bas en janvier 2023 , quelques semaines seulement après son lancement commercial par Arkéa REIM. Il s’agissait d’un centre de bien-être intégrant une salle de sport, une piscine et un spa. Cet actif est intégralement loué à la société David Lloyd, un des leaders européens des centres de santé, de sports de raquette et de fitness, dans le cadre d’un bail d’une durée ferme de 10 ans.

Peu après, dès le mois de février, Transitions Europe a jeté son dévolu sur un second actif localisé aux Pays-Bas . Cette fois-ci, il s'agissait d'un actif à usage de bureaux et de services : un ensemble immobilier de 5.700 m² situé à Arnhem.

Cap sur l’Espagne avec un portefeuille de 4 salles de sport

Arkéa REIM rappelle que la nouvelle SCPI Transitions Europe est dédiée aux épargnants qui recherchent des rendements potentiels attractifs , de la diversification, une exposition européenne et plus particulièrement à ceux qui sont « en quête de sens pour leur épargne », d’où le focus important de la SCPI sur les actifs dédiés au bien-être.

Cette troisième acquisition en est la parfaite illustration. La SCPI Transitions Europe a choisi de poser ses valises dans quatre villes espagnoles : Oviedo, Alicante, Castellón de la Plana et Pampelune. Les quatre actifs sélectionnés développent une surface totale de 6.653 m² et ont tous bénéficié de rénovations importantes en 2021 et 2022. Ce sont des salles de sport exploitées par la filiale espagnole du leader franco-néerlandais du fitness Basic Fit, dans le cadre de baux d’une durée de 10 ans ferme assortis d’une Walb de 8,5 ans .

« Cette première acquisition en Espagne appuie l’objectif de diversification géographique de la SCPI Transitions Europe », résume Yann Videcoq, directeur général d’Arkéa REIM, dans un communiqué de la société de gestion.

