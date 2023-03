La SCPI Sélectipierre 2 - Paris (Fiducial Gérance) augmente son prix de part pour la 8ème fois depuis 2017

La SCPI Sélectipierre 2 - Paris gérée par Fiducial Gérance connaît un parcours sans faute depuis son passage à capital variable en 2017. Cette SCPI fortement investie dans les beaux immeubles haussmanniens du quartier central des affaires parisien, à la tête d’une capitalisation de plus de 473 millions € (au prix souscripteur à la date du 31/12/2022), a en effet revalorisé sept fois entre 2018 et fin 2022, avec une hausse cumulée du prix de part de 17% (dont 3,1% sur la seule année 2022). Et c’est une 8ème augmentation du prix de part de 1,05% qui a récemment été annoncée par la société de gestion, effective depuis le 1er mars 2023.

Le prix de souscription est passé de 765€ à 773€ le 1er mars 2023

Pour la 8ème fois depuis 2017, la SCPI Sélectipierre 2 - Paris revalorise donc son prix de part. Avec un passage de 765€ à 773€ ( +8€ soit une hausse de 1,05% ), qui fait suite à deux revalorisations effectuées en 2022 : +2,43% le 3 janvier 2022 (passage de 742€ à 760€ ), puis +0,66% le 1er mars 2022 (passage de 760€ à 765€ ). Pour rappel, le prix de part avait été fixé à 654€ par la société de gestion lors du passage de la SCPI Sélectipierre 2 - Paris à capital variable le 1er octobre 2017.

Cette appréciation du prix de part est bien sûr à mettre en rapport avec la qualité exceptionnelle du patrimoine de ce véhicule immobilier , qui connaît année après année une hausse de ses valeurs d’expertises. La société de gestion ne peut en effet se permettre de laisser s’accumuler un trop grand différentiel entre la valeur du patrimoine (valeur de reconstitution par part) et le prix de souscription de sa SCPI, pour respecter la limite réglementaire de +/-10% .

A compter du 1er mars 2023, le prix de souscription passe donc à 773€ , dont 200€ de nominal de la part et 573€ de prime d’émission. Le prix de souscription déterminé par Fiducial Gérance inclut la commission de souscription de 10% hors taxes ( 77,30€ HT ), ce qui conditionne le prix de retrait à 695,70€ (= 773€ - 77,30€). Le minimum de souscription reste à 10 parts , avec un délai de jouissance fixé au 1er jour du 6ème mois suivant la souscription et son règlement (applicable depuis le 1er juin 2022).

Fiducial Gérance rappelle que les associés ont la possibilité de souscrire des parts de la SCPI Sélectipierre 2 - Paris sous forme de versements programmés, dont le montant et la fréquence sont calibrés au choix de l’épargnant.

Une performance exceptionnelle depuis 20 ans et une perspective de labellisation ISR en 2023

Depuis une dizaine d’années, les dividendes versés par la SCPI Sélectipierre 2 - Paris n’ont fait qu’augmenter, passant de 22,62€ par part en 2013 à 30€ par part en 2022 ( +32% ). Parallèlement, le prix moyen par part a grimpé de 380€ en 2013 -avant que cette SCPI ne passe à capital variable, elle extériorisait une décote conséquente sur le marché secondaire- à 773€ depuis le 1er mars 2023, soit un doublement en 10 ans.

Il n’est ainsi pas surprenant que la société de gestion affiche un TRI 20 ans de 14,33% sur son véhicule immobilier à fin 2022. Ce calcul un peu théorique signifie qu’un épargnant ayant acquis des parts de la SCPI Sélectipierre 2 - Paris il y a 20 ans et ayant réinvesti au fil de l’eau l’ensemble des dividendes dans de nouvelles parts au moment de leur perception, aurait vu la valeur de son épargne progresser de façon similaire à celle qui aurait été placée virtuellement sur un livret bancaire rémunéré à 14% par an pendant 20 ans (ce qu’aucun livret bancaire n’a pu délivrer en réalité, bien entendu).

Loin de se satisfaire de cette performance hors du commun sur une période aussi longue, Fiducial Gérance annonce aux associés de Sélectipierre 2 - Paris une perspective d’obtention de la labellisation ISR Immobilier en 2023 , dans le cadre des engagements de la société de gestion en matière de développement durable.