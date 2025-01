La SCPI Remake Live étend son emprise européenne avec des acquisitions stratégiques en Pologne et au Portugal

La SCPI Remake Live étend son emprise européenne avec des acquisitions stratégiques en Pologne et au Portugal

La société de gestion Remake poursuit activement sa stratégie d'expansion européenne pour le compte de sa SCPI Remake Live, en concrétisant plusieurs acquisitions majeures en Pologne et au Portugal.Il s'agit de deux nouveaux pays d’implantation pour ce véhicule diversifié créé il y a trois ans, qui capitalise désormais près de 600 millions d‘euros. Ces investissements – d'un montant global dépassant 75 millions d'euros – marquent l'entrée de Remake Live sur des marchés prometteurs.

Une diversification sectorielle ambitieuse en Pologne

En Pologne, Remake Live a orchestré deux opérations d'envergure. La première concerne un portefeuille hôtelier composé de quatre établissements B&B Hotels, totalisant 563 chambres, répartis dans des villes majeures du pays : Cracovie, Varsovie, Lodz et Lublin. Ces actifs – acquis pour 33,5 millions d'euros – bénéficient d'emplacements stratégiques en centre-ville, à l'exception de l'hôtel de Varsovie situé près de l'aéroport. La transaction, structurée en deux phases, a vu les établissements de Cracovie et Lublin intégrer le portefeuille en décembre, suivis des deux autres d'ici fin mars.

La seconde acquisition polonaise illustre également la volonté de diversification sectorielle du fonds. Il s'agit d'une plateforme logistique premium de 38 400 m² située à Wolbórz, acquise pour 30,53 millions d'euros. Cet actif de dernière génération, loué à Auchan Group avec un engagement ferme de 15 ans, constitue un maillon essentiel dans la chaîne logistique du distributeur en Pologne. Les caractéristiques techniques de l'entrepôt – hauteur sous plafond de 13 mètres, charge au sol de 6 tonnes et 58 portes à quai – en font un actif particulièrement attractif.

Une incursion stratégique au Portugal

Au Portugal, Remake Live a fait l'acquisition d'un retail park de 4 000 m² à Setúbal, près de Lisbonne, pour 8,1 millions d'euros. L'actif, entièrement loué à trois enseignes de premier plan (Worten, Maximat et KFC) avec une durée ferme moyenne des baux de 10,3 ans, s'inscrit dans une zone économique particulièrement dynamique.

Des rendements attractifs dans un contexte opportun

Les acquisitions polonaises affichent un rendement immobilier net combiné légèrement supérieur à 7%, tandis que l'investissement portugais présente un taux de rendement à l'acquisition annoncé à 7% ! Ces performances s'expliquent notamment par un timing d'investissement favorable, le marché immobilier européen traversant actuellement une phase basse de son cycle de prix.

Une vision stratégique claire

Comme le souligne Julien Lamy, Directeur des Investissements chez Remake , ces acquisitions s'inscrivent dans une approche défensive privilégiant des actifs libellés en euros (pour ceux qui sont localisés en Pologne), sécurisés par des baux long terme avec des locataires de qualité.

La stratégie suivie par le gérant vise également à tirer parti des fondamentaux économiques positifs des pays ciblés : reprise touristique et assainissement des finances publiques au Portugal, croissance robuste portée par la consommation intérieure et les investissements étrangers en Pologne.

Une présence européenne renforcée

Avec ces nouvelles acquisitions, Remake Live consolide significativement son portefeuille, désormais présent dans huit pays européens pour un montant total d'investissements dépassant 620 millions d'euros. Par ailleurs, la société de gestion confirme son intention de renforcer son exposition au secteur commercial dans les semaines à venir.

Cette expansion témoigne de la capacité de Remake à identifier et concrétiser des opportunités d'investissement pertinentes sur des marchés porteurs, tout en maintenant une approche prudente centrée sur des actifs défensifs et des locataires de premier plan. Elle illustre également la pertinence d'une stratégie d'investissement paneuropéenne dans le contexte actuel du marché immobilier.

Il convient toutefois de rappeler que, comme tout investissement en SCPI, ce placement s'inscrivent dans une perspective de long terme et comporte des risques, notamment de perte en capital et de liquidité, inhérents aux marchés immobiliers français et étrangers.