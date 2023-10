La SCPI Primovie (Primonial REIM) réalise 6 acquisitions pour plus de 200 millions d'euros au 2ème trimestre 2023

La SCPI Primovie gérée par Primonial REIM est la première SCPI de santé du marché avec une capitalisation de 5,2 milliards d'euros au 30 juin 2023. Elle cible principalement les actifs loués à des exploitants dans les domaines de la santé, de l’hébergement des seniors et de l’éducation : cliniques, EHPAD, résidences seniors, écoles, crèches, etc. En termes géographiques, son patrimoine est aujourd’hui positionné en France et dans 5 autres pays européens : Allemagne, Italie, Espagne, Belgique et Pays-Bas.

Au cours du 2 ème trimestre 2023, Primovie a collecté 82,6 millions d'euros et a réalisé 6 acquisitions pour un montant supérieur à 200 millions d'euros.

Une collecte de 82,6 millions d'euros et plus de 200 millions d'euros d’acquisitions au 2 ème trimestre

Au 2 ème trimestre 2023, on observe un certain ralentissement de la collecte sur la SCPI Primovie comme pour la plupart des véhicules du marché. Néanmoins, le montant des capitaux collectés reste très significatif, à hauteur de 82,6 millions d'euros contre 158 millions d'euros au 1 er trimestre. En fin de période, la capitalisation a atteint 5,2 milliards d'euros.

En contrepartie de cette collecte dynamique, la société de gestion Primonial REIM ne faiblit pas sur le front des acquisitions avec 6 opérations réalisées au 2 ème trimestre pour plus de 200 millions d'euros, un montant presque équivalent à celui engagé au 1 er trimestre : 11 actifs pour 210 millions d'euros. Les actifs signés au 2 ème trimestre sont de surfaces très diverses (de 3.300 à 18.000 m 2 ) et sont situés dans trois pays européens différents : France, Italie et Belgique. Primonial REIM signale qu’il s’agit de la première acquisition belge pour la SCPI Primovie .

À l’issue de ces opérations, le portefeuille immobilier de Primovie comporte 304 actifs détenus directement ou indirectement , dont plus de 37% situés en zone euro hors France. Signe de la bonne « santé immobilière » de cette SCPI thématique, son taux d’occupation financier s’affiche à 97,6% au 30 juin 2023, contre 97,4% au T1 2023. Cela permet à la société de gestion de distribuer 2,15 euros par part (brut de fiscalité) aux associés au titre du second trimestre : un montant stable par rapport au 1 er trimestre.

Une première acquisition en Belgique pour 32,8 millions d'euros

Pour sa première transaction réalisée en Belgique, la SCPI Primovie a opté pour une résidence service seniors située à Court-Saint-Etienne, d’une surface de 8.251 m 2 , négociée pour un montant de 32,8 millions d'euros. Dans la pratique, il s’agissait d’une vente à terme signée en juillet 2020, dont la livraison a été actée le 30 juin 2023. L’actif est loué à l’exploitant Domitys.

Cette opération a été effectuée par le biais d’une participation de 100% dans une SCI gérée par PREIM France .