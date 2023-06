La SCPI Pierval Santé (Euryale) finalise son premier investissement au Canada

La SCPI Pierval Santé de la société de gestion Euryale est l'un des principaux véhicules immobiliers non cotés dédiés à l’immobilier de santé, avec Primovie de Primonial REIM, l’autre poids lourd du secteur. Forte d’une capitalisation de plus de 3 milliards d'euros investie sur de nombreuses zones géographiques européennes (France, Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal), la SCPI Pierval Santé vient d’annoncer sa première acquisition au Canada !

Si le montant investi est modeste par rapport à la taille du véhicule de 20 millions d'euros, le symbole est fort. En effet, très peu de SCPI du marché se sont aventurées en dehors du continent européen.

Une résidence médicalisée du groupe Excelsoins à proximité de Montréal

Pour sa première opération au Canada, la SCPI Pierval Santé a jeté son dévolu sur la résidence « Les Ecluses-Saint-Lambert » appartenant au groupe Excelsoins. Un bail d’une durée ferme de 25 ans a été signé avec cet exploitant reconnu localement , assorti d’une spécificité intéressante pour la SCPI d’Euryale : le paiement du loyer s’effectuera en euros.

Le groupe Excelsoins a été fondé par Christian G. Archambault, qui le dirige toujours. Aujourd'hui, il est considéré comme une référence pour la qualité des soins et de l’accompagnement des seniors. Son leitmotiv est de « placer les résidents au centre des décisions pour mieux les accompagner dans cette étape de leur vie » .

La résidence « Les Ecluses-Saint-Lambert » développe une surface locative de 6.080 m² et a été acquise pour 20 millions d'euros acte en main . Elle se situe au cœur d’un quartier résidentiel de la commune de Saint-Lambert, au sud du Grand Montréal. Cet établissement propose 205 unités de soins à destination des personnes atteintes d’Alzheimer, de maladies cognitives ou de perte d’autonomie, encadrées au quotidien par un personnel qualifié et à l’écoute.

Christian G. Archambault – Président d'Excelsoins – se félicite de cette opération signée avec Euryale : « Partenariat est le mot qui définit notre relation avec Euryale . Nous leur avons vendu les murs et avons signé un bail de 25 ans ferme pour poursuivre notre activité et la développer . Notre métier c’est d’offrir un continuum de soins aux personnes en perte d’autonomie, de leur donner les meilleurs soins, de les accompagner dans cette dernière étape de leur vie avec le plus grand respect pour eux. Notre plus grand succès : qu’ils se sentent chez eux ! ».

Cette nouvelle diversification géographique reflète la capacité d’innovation d’Euryale

« L’ouverture au Canada, pour nous, c’est un signal très fort puisque ça montre la faculté et la capacité d’innovation de la SCPI Pierval Santé qui a toujours rythmé finalement son mode de fonctionnement . Faculté d’innovation dans deux domaines. À la fois le côté sectoriel, donc il y a différents sous-secteurs dans la santé comme vous le savez, et l’ouverture à une nouvelle zone géographique. Et le Canada, finalement, avec les actifs dont on s’est porté acquéreur, regroupe et fait converger ces deux critères qui nous semblent essentiels pour l’évolution de la SCPI Pierval Santé », résume Thierry Scheur, Directeur général opérationnel chez Euryale Services.

« Alors déjà, intervenir au Canada, ça n’est pas le fait du hasard. Ça fait longtemps qu’on regarde cette zone géographie, qu’on l’étudie, qu’on l’explore. Et aujourd’hui, ça illustre la profondeur de marché qui est absolument nécessaire pour pouvoir investir la collecte. La grosse difficulté finalement d’une SCPI, et c’est encore plus vrai lorsque l’on collecte beaucoup, c’est de pouvoir investir la collecte en respectant justement des engagements, un cahier des charges. On a besoin d’une profondeur de marché suffisante pour pouvoir investir cette collecte assez volumineuse, et donc aujourd’hui s’ouvrir au Canada , c’est aller chercher des nouvelles possibilités, aller chercher un potentiel qui est extrêmement fort . Le Canada présente un couple vieillissement / soutenabilité économique qui est aujourd’hui l’un des plus attractifs au monde. Ça nous permet de voir l’avenir avec sérénité », complète Jean-Jacques Olivié, président d’ Euryale . Tout en laissant entendre que d’autres opérations pourraient suivre ce premier investissement outre-Atlantique.

