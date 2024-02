La SCPI Pierval Santé (Euryale) affiche la meilleure collecte du marché au T3 2023

À un moment où les chiffres de collecte s’effondrent sur les SCPI (-62% au T3 2023 sur un an glissant), certains véhicules tirent leur épingle du jeu, à l’instar de la SCPI Pierval Santé de la société de gestion Euryale. En effet, cette SCPI a collecté 82,89 millions d'euros au 3ème trimestre et 308,55 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l’année. Ainsi, sa capitalisation a progressé de près de 10% depuis le 1er janvier à près de 3,2 milliards d'euros. Au 3ème trimestre, Pierval Santé concentre environ 10% de la collecte nette globale du marché des SCPI.

Pierval Santé première SCPI en collecte nette au 3 ème trimestre 2023

Déjà en 2022, avec plus de 639 millions d'euros de collecte nette, la SCPI Pierval Santé faisait partie des meilleurs élèves du marché en termes de dynamique commerciale . L’année dernière, on trouvait une autre SCPI spécialisée sur la santé un peu plus haut dans le classement : Primovie ( Primonial REIM ) avec 723 millions d'euros de collecte. Néanmoins, au 3 ème trimestre 2023, à un moment où le marché des SCPI commence à subir de forts rachats de la part des associés, le classement s’est nettement inversé.

Certes, la SCPI Primovie continue à collecter à un rythme nettement moins soutenu qu’en 2022, mais elle commence parallèlement à faire face à des demandes de retraits de parts. Au global, la collecte nette de Primovie s’établit à environ 10 millions d'euros sur cette période, alors que celle de Pierval Santé atteint 82,89 millions d'euros. Sur les 9 premiers mois de l’année , Pierval Santé a collecté 308,55 millions d'euros contre 250 millions d'euros pour Primovie .

7 acquisitions pour plus de 47 millions d'euros au T3 2023

L’intérêt de continuer à collecter pour une SCPI est de pouvoir se positionner sur les rangs des acheteurs dans un marché immobilier où les vendeurs sont beaucoup plus nombreux qu’auparavant et parfois pressés par le temps. À l’inverse, les acquéreurs « font leur marché » et peuvent souvent négocier des décotes significatives sur les actifs qu’ils font entrer en portefeuille .

Ainsi, Pierval Santé fait partie du club restreint des SCPI qui continuent à collecter. La SCPI a annoncé 7 acquisitions sur le seul 3 ème trimestre , pour un montant global de 47,64 millions d'euros. Parallèlement à ces nouveaux investissements, cette SCPI a réalisé un arbitrage profitable sur opportunité : la cession d’une clinique située en Guadeloupe, signée le 2 août 2023 à un prix net vendeur identique à la valeur d’expertise de décembre 2022, permettant d’ empocher au passage une plus-value nette d’environ 4 millions d'euros .

Pour la société de gestion Euryale , cette cession est « un bon exemple de la résilience du portefeuille de la SCPI compte tenu de la période actuelle [...] La SCPI Pierval Santé, investie à 100% sur le marché de l’immobilier santé, continue de démontrer la robustesse de ses fondamentaux sur le secteur de la santé dont l’offre est loin de satisfaire la demande croissante, entraînant de nombreux besoins immobiliers futurs », conclut-elle.