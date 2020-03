La SCPI Pierval Santé acquiert la clinique de l'Oiseau blanc à Mantes-la-Jolie (78)

La SCPI Pierval Santé gérée par Euryale Asset Management, seule SCPI « pure santé » du marché, a connu une année 2019 très dynamique, avec une capitalisation passée en un an de 514 millions € à 884 millions €. Les investissements ne sont pas en reste, puisqu'une trentaine d'acquisitions ont été réalisées en 2019, faisant passer la valeur vénale du patrimoine de la SCPI de 433 millions € à 730 millions €.

Sur le seul 4ème trimestre 2019, pas moins de 13 acquisitions ont été réalisées par la SCPI Pierval Santé pour un montant global de 128 millions €. Le rendement locatif brut moyen de ces acquisitions ressort à 6,02%, niveau quasiment relutif par rapport à la distribution de cette SCPI qui s'est affichée à 5,05% en 2019, strictement identique à celles de 2017 et 2018.

Au 1er trimestre 2020, le rythme des transactions reste intense, avec l'annonce d'une nouvelle acquisition pour un montant de 27 millions €. Il s'agit de la clinique de soins de suite et de réadaptation (SSR) de l'Oiseau blanc à Mantes-la-Jolie, qui sera livrée au 2ème trimestre 2021. Ensemble de plus de 10.000 m2 loué au groupe Fineve, opérateur de plusieurs centres de convalescence et de rééducation dans les Yvelines, avec un bail de 11 ans et 10 mois ferme, cette clinique est à proximité immédiate de l'hôpital François-Quesnay de Mantes-la-Jolie. Le nom choisi de l'Oiseau blanc fait référence à l'avion qui sombra au large de Terre-Neuve lors de la première tentative de traversée de l'Atlantique Nord sans escale en 1927 entre Paris et New-York, et dans lequel périrent les deux aviateurs Charles Nungesser et François Coli, anciens héros de la première guerre mondiale. La clinique dessinée par l'agence d'architecture Michel Leblanc évoquera la forme d'un oiseau déployant ses ailes.

L'Oiseau blanc comptera 120 lits, et permettra le suivi post-opératoire de patients préalablement traités dans des structures hospitalières de la région, en particulier des victimes d'accidents de la route ou d'accident vasculaire cérébral. « Dans ce domaine, la proximité géographique et fonctionnelle avec l'hôpital est un vrai plus car elle permet de gagner du temps », explique Arnaud Dalbis, président du groupe Fineve. La clinique de l'Oiseau blanc sera aussi pour partie dédiée à la médecine du sport.