La SCPI PERIAL Opportunités Territoires réalise sa première acquisition commerciale à fort rendement en Normandie

La diversification dans l'immobilier d'entreprise en région s'affirme comme une stratégie d'investissement particulièrement pertinente dans le contexte actuel. PERIAL Asset Management – acteur majeur de la gestion d'actifs immobiliers – concrétise cette approche avec sa nouvelle SCPI lancée fin 2024.

Une première acquisition stratégique dans une zone commerciale dynamique

Un emplacement premium dans l'agglomération caennaise

La SCPI PERIAL Opportunités Territoires vient de finaliser sa toute première acquisition immobilière à Mondeville, commune située dans le Calvados (14). Cette transaction, annoncée le 4 mars 2025, s'inscrit dans une dynamique d'accélération du déploiement du capital de cette nouvelle SCPI 100% française.

L'actif se situe au cœur de la première zone commerciale de l'agglomération caennaise, reconnue comme l'une des plus actives de France. Ce pôle commercial bénéficie d'un merchandising diversifié avec des enseignes nationales renommées, créant ainsi un écosystème commercial attractif et générateur de flux.

Des caractéristiques immobilières et locatives solides

L'ensemble immobilier acquis présente plusieurs atouts majeurs :

Cette acquisition, réalisée pour un montant de 3,5 millions d'euros acte en main, se distingue par un rendement net particulièrement attractif de 9,53% : un niveau de performance significativement supérieur aux moyennes actuelles du marché.

Un investissement aligné avec la stratégie territoriale de la SCPI

Un locataire historique garantissant la pérennité des revenus

Les deux actifs sont intégralement loués à un concessionnaire automobile premium opérant sous les enseignes BMW et MINI. Ce locataire présente une caractéristique particulièrement rassurante : une implantation historique sur ce site depuis 32 ans, témoignant de l'attractivité durable de cet emplacement commercial.

Cette stabilité locative s'inscrit parfaitement dans la philosophie d'investissement de PERIAL Opportunités Territoires, qui privilégie des actifs générant des revenus récurrents et sécurisés pour ses associés.

Une opération off-market démontrant l'expertise de PERIAL AM

Comme le souligne Stéphane Collange, Directeur des investissements de PERIAL Asset Management , cette transaction résulte d'un sourcing off market, c'est-à-dire négociée directement sans passer par une mise en vente publique. Cette approche témoigne de la capacité de PERIAL AM à identifier et saisir des opportunités exclusives, permettant d'accéder à des rendements particulièrement attractifs.

Une nouvelle SCPI aux caractéristiques innovantes

Une accessibilité unique pour dynamiser les territoires

PERIAL Opportunités Territoires se distingue par plusieurs caractéristiques notables :

Vincent Lamotte, Directeur Général Délégué de PERIAL Asset Management, rappelle que cette première acquisition s'inscrit parfaitement dans la mission de cette nouvelle SCPI qui est « d'accompagner les acteurs locaux dans leurs problématiques immobilières en région avec une volonté forte de participer à la dynamique territoriale ».

Un véhicule d'investissement porté par un groupe d'expérience

Cette nouvelle SCPI bénéficie de l'expertise du Groupe PERIAL, acteur indépendant de l'épargne immobilière depuis plus de 55 ans. PERIAL Asset Management gère aujourd'hui près de 6 milliards d'euros d'actifs et dispose des agréments nécessaires délivrés par l'Autorité des Marchés Financiers.

Pour les investisseurs recherchant une exposition au marché immobilier commercial français avec un ticket d'entrée accessible, PERIAL Opportunités Territoires représente une solution innovante permettant de participer au dynamisme économique des régions françaises tout en visant un rendement attractif.

L'investissement dans cette SCPI, comme pour tout placement immobilier, doit toutefois s'envisager sur le long terme (durée minimum recommandée de 8 ans) et comporte un risque de perte en capital, les performances passées ne préjugeant pas des performances futures.