La SCPI LF Avenir Santé (La Française Real Estate Managers) acquiert une clinique à Paris 11ème pour 34 millions d’euros

La société de gestion La Française Real Estate Managers (REM) a récemment annoncé une nouvelle acquisition pour le compte de sa SCPI LF Avenir Santé, spécialisée dans l’immobilier de santé. Il s’agit de la clinique Mont-Louis, située au 8-10 rue de la Folie-Regnault, dans le 11ème arrondissement de Paris. Elle a été négociée pour un montant proche de 34 millions d'euros.

Pour rappel, la SCPI LF Avenir Santé est un des rares véhicules immobiliers non cotés spécialisé sur le secteur médical et paramédical. Lancée en octobre 2021, elle a été labellisée ISR en février 2022 et capitalise aujourd’hui plus de 100 millions d'euros. Elle a distribué un rendement de 4,73% à ses associés en 2022 et affiche un objectif de taux de distribution compris entre 4,30 et 4,50% en 2023.

Un actif de santé rare à Paris

Située à proximité immédiate des stations de métro Charonne (ligne 9) et Philippe Auguste (ligne 2), la clinique Mont-Louis se développe sur 9 étages avec 3 niveaux de sous-sol , pour une surface globale de presque 7.000 m² dont environ 2.700 m² en sous-sol.

Sa centralité dans l’Est parisien en fait un actif relativement rare pour un investisseur . Négociée par La Française REM pour environ 34 millions d'euros, il s’agit de la plus grosse acquisition de la SCPI LF Avenir Santé depuis sa création (hors portefeuille), faisant suite à celle d’une maison de repos à Anvers (Belgique) signée fin novembre 2022 pour 31 millions d'euros.

Dans le cadre de sa labellisation ISR et dans l’objectif d’améliorer le positionnement ESG (Environnemental, Social et de Gouvernance) de cet actif de santé, la SCPI LF Avenir Santé ambitionne d’implémenter « un plan d’action » spécifique .

La clinique Mont-Louis déploie une offre médicale de 159 lits

L’actif médical ayant récemment rejoint le portefeuille de la SCPI LF Avenir Santé dispose de 159 lits d’hospitalisation (118 lits de chirurgie, 21 lits de médicine en hospitalisation complète et 20 places de chirurgie ambulatoire), un bloc opératoire de 9 salles de chirurgie et 3 salles d’endoscopie digestive et bronchique . Une centaine de médecins et de chirurgiens interviennent dans cette clinique où sont réalisées plus de 19.000 interventions par an.

L’établissement a été certifié par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2017 . Il est exploité par le premier groupe de santé indépendant d’Occitanie, OC Santé, qui gère au global 19 établissements sur le territoire français (chirurgie, maternité, médecine, hospitalisation à domicile, soins de suite et de réadaptation, psychiatrie et hébergement de personnes âgées).

La clinique Mont-Louis est classée établissement recevant du public (ERP) 3ème catégorie (recevant de 301 à 700 personnes) de type U (établissement de soins).

Jérôme Valade, Responsable de l'immobilier de santé au sein de La Française REM, commente cette acquisition : « Les cliniques MCO constituent la colonne vertébrale du dispositif global de soins en France aux côtés des CHU, et participent ainsi activement à la prise en charge médicale de la population, qui est au cœur de la stratégie d’investissement de la SCPI LF Avenir Santé. Sur le volet immobilier, le marché des MCO est un marché de niche. Par cette transaction, La Française REM illustre sa capacité à être acteur de ce marché restreint et réservé aux spécialistes . Cette clinique MCO, située en cœur de ville et exploitée par le premier groupe de santé indépendant en Occitanie, vient compléter le portefeuille existant de LF Avenir Santé, qui en l’espace d’un peu plus d’un an, s’est constituée un patrimoine composé de 8 actifs de santé, en France comme à l’international, et une participation dans un portefeuille de 14 résidences services séniors. »