La SCPI Interpierre France (Paref Gestion) acquiert un ensemble immobilier mixte bureaux / activités de près de 6.000 m² au sud de Lyon

La SCPI Interpierre France est le flagship historique de Paref Gestion, avec plus de 30 ans de track record, une capitalisation de 243 millions d'euros et un taux de distribution supérieur à 5% depuis plus de 10 ans, à l’exception de 2020.

Aujourd'hui, le patrimoine d’Interpierre France est diversifié avec une majorité de bureaux (69%), de locaux d’activité (20%) et d’actifs logistiques (6%). L’ensemble des immeubles se situent en France. La collecte raisonnée (environ 20 millions d'euros en 2022) permet à Paref Gestion de rester très sélective sur les acquisitions. C’est le cas pour cette dernière opération annoncée fin juin sur un actif tertiaire mixte situé à Chasse-sur-Rhône, à une quinzaine de kilomètres au sud de Lyon.

Un actif mixte bureaux / activités bénéficiant d’une réserve de constructibilité

Paref Gestion, pour le compte de sa SCPI Interpierre France , a signé un ensemble immobilier tertiaire mixte bureaux / activités situé sur un nœud d’activité stratégique à quelques kilomètres au sud de Lyon, le long de la dorsale logistique Lyon-Marseille au bord du Rhône. L’acquisition a été réalisée auprès de Purple R.E Chasse-sur-Rhône .

L’actif est implanté dans la ZAC des Platières , sur la commune de Chasse-sur-Rhône. Il se divise en deux bâtiments neufs (livrés en 2020) bénéficiant d’une garantie décennale jusqu'en 2030 :

le premier développe une surface de 4.117 m² à usage d’activités ;

le second offrant 1.813 m² de bureaux.

L’ensemble propose également 126 places de parking en extérieur et 24 stationnements sécurisés pour vélos. Cet actif immobilier repose sur une parcelle de près de 24.000 m² qui « bénéficie d’ une réserve de constructibilité , offrant ainsi une opportunité de création de valeur et d’accompagnement de l’utilisateur dans ses projets », selon le communiqué de Paref Gestion.

Une opportunité stratégique pour la SCPI Interpierre France

L’actif de Chasse-sur-Rhône est intégralement loué à Fives Intralogistics , filiale de Fives Group, avec une durée résiduelle moyenne des baux de 6,8 ans. Cette société y héberge « un centre de compétences mondiales, notamment dans le domaine du développement et de la production de gammes de convoyeurs pour l’ensemble des filiales européennes du groupe ».

Sophie Bourguignon, directrice de la gestion des fonds & investissements de Paref Gestion , résume : « L'acquisition de cet ensemble immobilier à Chasse-sur-Rhône constitue une opportunité stratégique pour Interpierre France . Nous sommes ravis de renforcer le portefeuille de cette SCPI avec un actif de qualité offrant une combinaison optimale entre bureaux et activités. Cette acquisition s'inscrit dans notre volonté de sécuriser le flux locatif sur le long terme. »

