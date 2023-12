La SCPI Interpierre Europe Centrale (Paref Gestion) profite de la dynamique économique polonaise

La conjoncture économique actuelle en Europe tend vers un mix de ralentissement de l’activité avec 0,8% de croissance prévue par la Commission Européenne (et même une récession en Allemagne) et une chute de l’inflation qui semble arriver plus tôt que ce qui avait été anticipé, laissant planer la possibilité de baisses de taux dès la mi-2024. En Pologne, le rythme de désinflation est plus lent avec des prix alimentaires et de l’énergie toujours très dynamiques. Le taux de chômage reste également l’un des plus faibles d’Europe (2,8% au mois d’août). La SCPI Interpierre Europe Centrale, investie aujourd’hui exclusivement en Pologne (Varsovie et Cracovie), profite de cette résilience de l’économie polonaise, avec un patrimoine qui s’est très peu dévalorisé malgré la hausse des taux, et un taux d’occupation locative supérieur à 97%.

Maintien du prix de souscription

Paref Gestion a récemment confirmé le maintien de la valeur de part de sa SCPI Interpierre Europe Centrale , après avoir mené une campagne d’expertises exceptionnelle à mi-année. En effet, l’ Autorité des Marchés Financiers a enjoint l’ensemble des sociétés de gestion de SCPI de procéder à une réévaluation de leurs patrimoines pour s’assurer que leurs prix de parts ne s’éloignent pas excessivement de leurs valeurs de reconstitution.

Alors que certaines SCPI ont dû à l’issue de cet exercice réviser leur prix de souscription (parfois jusqu’à -17% pour les véhicules les plus impactés), la SCPI Interpierre Europe Centrale de Paref Gestion a à l’inverse communiqué sur un prix de part inchangé compte tenu d’une baisse de valeur très limitée de son patrimoine (-1,7% à périmètre courant par rapport à la dernière valorisation du 31/12/2022). Post expertises réalisées à fin juin par des experts indépendants sur la totalité des actifs en portefeuille, la valeur de reconstitution ressort ainsi à 249,34 euros/part, contre 253,98 euros à fin décembre 2022. Le prix de souscription de 250 euros/part se retrouve donc – à epsilon près – équivalent à la nouvelle valeur de reconstitution .

Paref Gestion signale que la légère baisse des valeurs d’expertises au 1 er semestre est « principalement due à la décompression des taux du marché immobilier ».

Une situation locative au beau fixe

La performance de la SCPI Interpierre Europe Centrale reste parfaitement stable (8,01 euros nets versés en 2023 sur les 3 premiers trimestres contre 7,80 euros sur la période équivalente de 2022) grâce à un Taux dʼOccupation Financier (TOF) de 97,1%, stable par rapport au 2 ème trimestre et en légère baisse par rapport au 1 er trimestre suite au départ du locataire Quantel sur un actif situé à Raclawicka (quartier de Varsovie), qui est le seul des 5 immeubles de la SCPI à expérimenter une vacance locative partielle.

La société de gestion avait d’ailleurs déjà amorcé une campagne de commercialisation fin 2022 sur cet immeuble, qui s’est « intensifiée sur ce troisième trimestre avec le déploiement dʼopérations marketing et la mise en place dʼespaces améliorant le confort des locataires, ce qui a permis la réception de nouvelles offres en cours d'analyse », selon Paref Gestion .