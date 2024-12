La SCPI Immorente signe la réhabilitation exemplaire d’un bâtiment commercial à Jaux

SOFIDY

La société de gestion Sofidy a mené des travaux de construction d'un bâtiment commercial situé à Jaux dans l'Oise pour le compte de la SCPI Immorente, un projet exemplaire en matière de durabilité et de performance énergétique.

Sur une parcelle pour partie déjà louée à Basic Fit et à l'équipementier automobile Delestrez, une ancienne concession automobile acquise par Sofidy en 2005, a été déconstruite pour laisser place à un nouveau bâtiment commercial moderne. Ce dernier accueille le nouveau concept du Show Room de TEREVA (acteur national de la distribution en sanitaire et chauffage). Le locataire s'engage à cette occasion sur un bail de 9 ans fermes. La rentabilité du bâtiment après reconstruction et signature de ce nouveau bail s'élève à 6,4 %*.

Les travaux, d'une durée de dix mois, ont été conduits dans le respect des standards environnementaux les plus exigeants, permettant au site d'obtenir la certification BREEAM niveau Very Good, avec l'accompagnement de Socotec Environnement. Les principales caractéristiques durables de cette réalisation incluent :

Une conception écoresponsable

La gestion des déchets

La performance énergétique

La non artificialisation des sols et le soutien à la biodiversité

Une prise en compte de la mobilité durable

Découvrez le détail de cette réhabilitation et l'avant-après dans l' article disponible sur sofidy.com .

*Ce pourcentage exprime le rapport entre les loyers perçus et le coût total d'acquisition et de reconstruction du bâtiment. Il ne doit pas être confondu avec le taux de distribution.

