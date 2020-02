La SCPI Fructipierre achète en Vefa le 64 avenue Parmentier au groupe Terrot

L'ancien siège de l'association caritative Les Petits Frères des Pauvres, au 64 avenue Parmentier dans le 11ème arrondissement de Paris, va rejoindre le portefeuille immobilier d'une des SCPI phares du groupe AEW-Ciloger : Fructipierre. C'est le groupe Terrot, foncière spécialisée dans les opérations de revalorisation immobilière, qui se sépare de cet actif qu'il détenait depuis 2017.

La SCPI Fructipierre, gérée par AEW-Ciloger, a été créée il y a une trentaine d'années et a atteint aujourd'hui une capitalisation légèrement supérieure à un milliard €. Investie à plus de 90% sur les marchés immobiliers tertiaires franciliens (dont 57% dans Paris intra-muros), elle est une des rares SCPI à capital fixe de cette taille à offrir régulièrement aux épargnants un accès par voie d'augmentations de capital.

Au-delà de la collecte assez modérée enregistrée par cette SCPI qu'il faut investir, la société de gestion procède régulièrement à des arbitrages immobiliers, permettant de procéder à de nouvelles acquisitions dans le but de dynamiser et moderniser le patrimoine. C'est ainsi qu'une belle acquisition a été annoncée par AEW-Ciloger fin décembre 2019 : il s'agit de l'ancien hôtel des Petits Frères des Pauvres, immeuble de bureaux de 1800 m2 datant de 1887 avec une façade classée. La localisation de cet actif au cœur du 11ème arrondissement parisien est idéale, dans un quartier très recherché par les acteurs de la nouvelle économie, avec pas moins de quatre lignes de métro le desservant. A l'issue de cette opération de restructuration lourde effectuée sous l'égide de l'agence d'architecture Data Architectes, avec une livraison prévue au 3ème trimestre 2021, le bâtiment bénéficiera de certifications environnementales de haut niveau : BREEAM niveau Good (a minima), HQE Rénovation et Effinergies. La surface utile du bâtiment sera augmentée à 2300 m2.

L'actif est d'ores et déjà sécurisé en termes locatifs sur un bail en état futur d'achèvement (BEFA) de 9 ans ferme signé avec le leader mondial des espaces de travail flexibles et du coworking IWG.