La SCPI France Investipierre de BNP Paribas REIM acquiert l’OKKO HOTELS Bayonne Centre

La SCPI France Investipierre est une des plus anciennes SCPI gérées par BNP Paribas REIM, créée en 1986 et forte d’une capitalisation de 462 millions € au 31/12/2022 (au prix acquéreur). Elle est à capital fixe avec un marché secondaire fonctionnant selon une fréquence hebdomadaire. Avec un taux de distribution de 4,67% en 2022 et une politique active d’investissement et de rationalisation du patrimoine, elle a aujourd’hui de quoi séduire les épargnants. Dernière annonce en date de la société de gestion : l’acquisition à la fin de l’année 2022 de l’OKKO HOTELS Bayonne Centre pour 9,6 millions €, un hôtel 4 étoiles moderne situé en cœur de ville qui vient diversifier un portefeuille majoritairement investi en bureaux, commerces et locaux d’activités.

Une marque engagée pour une hospitalité durable

La SCPI France Investipierre de BNP Paribas REIM France a jeté son dévolu sur l’OKKO HOTELS Bayonne Centre, un « 4 étoiles » situé au cœur de cette ville touristique des Pyrénées-Atlantiques. OKKO HOTELS est « une jeune marque hôtelière française , 4 étoiles et engagée pour une hospitalité durable, fondée par Olivier et Solenne Devys », selon les termes du communiqué de BNP Paribas REIM. Ce groupe dynamique mariant « design et convivialité » compte aujourd’hui à son actif 13 hôtels et un restaurant .

Une localisation stratégique pour un actif haut de gamme

Situé sur le boulevard du BAB (Bayonne Anglet Biarritz) à Bayonne, OKKO HOTELS Bayonne Centre profite d’un emplacement stratégique en plein Pays Basque français. Le bâtiment a été entièrement dessiné par l’architecte catalan Josep Lluís Mateo, fondateur de l’agence Mateo Arquitectura, en collaboration avec le designer Patrick Norguet pour les espaces intérieurs. Il offre à sa clientèle 92 chambres modernes sur 9 étages en surplomb de la vieille ville, véritables cocons urbains connexes à des parties communes généreuses, le tout développant une surface locative de 3.200 m2 .

Un espace de vie de près de 300 m² , « le Club », est mis à disposition des hôtes au sommet du bâtiment, offrant une vue unique sur les bords de l’Adour et le Vieux-Bayonne.

Un réinvestissement de 9,6 millions € après un arbitrage important au 1er semestre 2022

Cet investissement d’un montant de 9,6 millions € acte en main s’inscrit dans le cadre de la politique de diversification du portefeuille immobilier de France Investipierre. Cette SCPI était en effet déjà investie de façon marginale depuis 2017 sur le secteur de l’hôtellerie de plein air (campings) via la SPPICAV PLEIN AIR PROPERTY FUND 1, mais ne possédait pas encore d’hôtels en direct, étant majoritairement exposée à l’immobilier de bureaux, de commerces, et d’entrepôts, en régions et en Île-de-France. Le montant engagé sur l’OKKO HOTELS Bayonne Centre correspond pour l’essentiel à une série d’arbitrages réalisés au cours de l’année 2022 pour un montant global de plus de 8 millions € , dont 7,55 millions € net vendeur perçus au 1er semestre pour la cession d’un local à usage d’activité situé à Gonesse (95).

Claire Grandin, Directrice adjointe des investissements de BNP Paribas REIM France, explique : « Cet actif hôtelier récent situé au cœur d’un territoire dynamique en région s’intègre parfaitement dans le patrimoine de la SCPI France INVESTIPIERRE. Cette acquisition ancre la diversification du fonds dans un secteur dont la résilience n’est plus à prouver depuis la sortie de la crise sanitaire. »

« Nous sommes ravis de compter BNP Paribas REIM France, acteur majeur de l’immobilier, parmi nos propriétaires. A l’image de nos autres établissements, l’OKKO HOTELS Bayonne est un établissement moderne de centre-ville, bénéficiant d’une construction et d’une architecture de qualité », complète Solenne Ojea-Devys, Directrice Générale du Groupe OKKO Hotels.