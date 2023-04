La SCPI Epsilon 360° acquiert un actif commercial multi-locataires à Sainte- Geneviève-des-Bois (91)

Après avoir récemment annoncé l’acquisition simultanée de 4 actifs commerciaux à Limoges – ses premières emplettes de 2023 –, la jeune SCPI Epsilon 360° lancée en décembre 2021, qui capitalisait déjà 40 millions d'euros à la fin de l’exercice 2022, renforce à nouveau son patrimoine sur une unité à usage commercial à Sainte-Geneviève-des-Bois dans le département de l’Essonne.

Son patrimoine approche dorénavant la barre des 30.000 m², situé essentiellement dans les métropoles et les villes moyennes régionales, avec une surpondération sur les commerces et les locaux tertiaires mixtes : respectivement 51 et 31% au 31/12/2022.

La société de gestion indépendante Epsilon Capital, qui a lancé ce véhicule immobilier, est basée à Bordeaux. Elle cible principalement l’immobilier dit « small caps » : des actifs tertiaires -bureaux, commerces, santé, logistique, activité, etc. Généralement, leur valeur unitaire est comprise entre 1 et 5 millions d'euros.

Une zone commerciale stratégique en Île-de-France

L’actif commercial sur lequel la société de gestion Epsilon Capital a jeté son dévolu pour le compte de sa SCPI Epsilon 360° est situé dans la zone commerciale de la Croix Blanche , à Sainte-Geneviève-des-Bois (91). La zone d'activité La Croix-Blanche est le plus grand parc commercial d'Île-de-France avec 164 enseignes se déployant sur plus de 700.000 m², dont des marques « locomotives » comme Leroy Merlin, Grand Frais, Décathlon, Darty...

Le chiffre d’affaires annuel généré par les entreprises présentes sur cette zone de chalandise dépasse 400 millions d'euros , avec une fréquentation supérieure à 150.000 visiteurs lors des week-ends les plus chargés. Ce parc d’activités est idéalement situé sur la partie sud de la Nationale 104 « La Francilienne », entre Fleury-Mérogis et Brétigny-sur-Orge.

Un actif commercial divisé en 4 cellules acquis pour 3,6 millions d'euros

L’actif commercial acquis par la SCPI Epsilon 360° à La Croix Blanche est divisé en quatre cellules, pour une surface totale de 939 m². Il a été négocié pour un montant de 3,6 millions d'euros , droits inclus.

Cet ensemble commercial est positionné au centre de la zone de chalandise , au voisinage immédiat du Darty et de l’Intersport. Entièrement restructuré il y a une dizaine d’années, il est aujourd’hui occupé par 4 locataires : l’enseigne de restauration rapide Pomme de Pain, le magasin de produits de beauté Gouiran, l’institut de beauté Passage Bleu et la société Binôme du Feu (MCZ) qui commercialise des poêles, des inserts et des cheminées.

Florian Le Quéré, Responsable Investissement d’ Epsilon Capital , analyse l’opération : « Avec cette nouvelle acquisition, la 2ème en 2023, nous renforçons de nouveau notre exposition au commerce de périphérie, au sein d’une zone bien établie et très recherchée par les enseignes. Cette opportunité répond parfaitement à notre cible en termes de taille, d’emplacement et de rendement ».