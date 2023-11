La SCPI Epsilon 360° a réalisé plus de 15 millions d’euros d’acquisitions pendant l’été

« 5 + 5 = 10 » résume la société de gestion Epsilon Capital dans son communiqué d’il y a quelques semaines. En effet, ce sont pas moins de 10 acquisitions qui ont été réalisées par sa SCPI Epsilon 360° depuis le début de l’année : 5 opérations finalisées entre mars et mai pour environ 15 millions d'euros et 5 transactions supplémentaires actées pendant l’été pour un volume global de 15,5 millions d'euros.

Un rendement global acte en main supérieur à 7%

« Avec des typologies diversifiées (coworking, commerces de périphérie et pieds d’immeuble), une durée ferme moyenne des baux d’environ six ans et un rendement global supérieur à 7 % (AEM) à l’acquisition », ces transactions récentes prouvent, selon Florian Le Quéré, responsable investissement d’Epsilon Capital, la capacité de la société de gestion « à saisir des opportunités attractives sur un segment des small caps toujours aussi profond » .

Pour Epsilon 360°, cela renforce une distribution qui se situait déjà plutôt dans le haut de fourchette du marché des SCPI : 5,06% contre 4,53% de moyenne pour les SCPI , selon l’ASPIM. Pour 2023, les ambitions d’ Epsilon Capital s’affichent clairement avec le maintien d'un objectif de taux de distribution supérieur à 6% sur l'exercice complet pour Epsilon 360° . Au 1er semestre, ce sont 3,18% qui ont d’ores et déjà été distribués sur ce véhicule, soit 6,36% en rythme annuel.

Une salle de sport à Marseille, un centre de coworking à Rennes, etc.

Dans son communiqué, la société de gestion détaille les différentes acquisitions réalisées cet été.