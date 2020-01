La SCPI Élysées Pierre achète un immeuble de bureaux de 17.000 m2 à Massy

Situé sur l'avenue Carnot à Massy, l'immeuble « l'Iliade » bénéficie d'une situation exceptionnelle dans un quartier de bureaux établi à proximité immédiate de la gare TGV de Massy-Palaiseau. Conceptualisé par l'agence d'architecture ERTIM, l'Iliade a été livré en 2009 par le promoteur hollandais The Ibus Company à la compagnie d'assurance italienne Generali.

Generali a décidé de se séparer de cet immeuble emblématique, alors que ce quartier tertiaire de la couronne sud parisienne est parvenu à une certaine maturité, avec en particulier des réalisations importantes comme Le Carnot Plaza, le Vecteur + et le siège de CGG Veritas Services.

L'Iliade est aujourd'hui occupé à plus de 90%, il accueille en particulier le siège social de Casio France et le groupe Safran Electronics & Défense. La surface globale de l'actif est de 17 470 m2 en R+6 avec des plateaux divisibles de 1 300 à 2 900 m2. L'immeuble propose un restaurant d'entreprise et 305 places de parking.

Ce type d'actif tertiaire bien situé avec un faible risque locatif, dans un secteur où les valorisations métriques restent raisonnables, est parfaitement dans la cible d'investissement d'une SCPI de rendement, qui vise un taux de distribution après frais de gestion proche de 4%. C'est ainsi la SCPI Elysées Pierre gérée par HSBC REIM qui est contrepartie acheteuse dans cette transaction, dont le prix n'a pas été communiqué.