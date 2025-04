La SCPI Edmond de Rothschild EUROPA étend son portefeuille européen avec une acquisition stratégique aux Pays-Bas

Dans une démarche d'expansion de son portefeuille immobilier européen, la SCPI Edmond de Rothschild EUROPA vient de finaliser l'acquisition d'un immeuble de bureaux aux Pays-Bas. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de diversification géographique et sectorielle menée par cette SCPI lancée en mai 2024.

Un actif immobilier de qualité dans un environnement innovant

Une localisation stratégique à Delft

L'immeuble nouvellement acquis se situe à Delft, ville néerlandaise proche de Rotterdam, au cœur du parc d'affaires Delft Tech Park. Ce complexe d'entreprises est particulièrement réputé pour accueillir des sociétés innovantes, créant ainsi un écosystème dynamique propice au développement économique. Cette localisation offre un positionnement stratégique grâce à sa proximité avec Rotterdam, deuxième ville des Pays-Bas et hub économique majeur.

L'insertion dans un parc technologique en plein essor constitue également un atout considérable, tout comme l'excellente accessibilité assurée par l'autoroute A13 et la gare de Delft à proximité immédiate.

Des caractéristiques techniques répondant aux standards modernes

L'actif immobilier présente des spécifications techniques particulièrement attrayantes tant pour les investisseurs que pour les occupants. Avec une surface locative de 1 883 m² répartie sur deux niveaux, le bâtiment offre des espaces de travail modernes et fonctionnels. Il dispose également d'un parking de 42 places facilitant l'accès aux employés et visiteurs.

Sur le plan environnemental, l'immeuble se distingue par sa certification énergétique de niveau A, gage de performance énergétique, renforcée par l'installation d'environ 300 panneaux solaires sur le toit. Cette caractéristique témoigne de l'engagement ESG du bâtiment, un critère devenu essentiel dans la stratégie d'investissement immobilier contemporaine.

Une occupation sécurisée sur le long terme

Un locataire unique de qualité

L'immeuble est entièrement occupé par Oosterhoff Groep, entreprise fondée en 1958 et spécialisée dans l'ingénierie et le conseil multidisciplinaire. La présence d'un locataire unique de cette envergure représente un atout majeur pour la sécurisation de l'investissement. Avec plus de 65 ans d'existence, cette entreprise bénéficie d'une solide réputation dans son secteur d'activité. Son expertise reconnue et son ancrage local sont désormais confirmés par son engagement à long terme sur ce site, démontrant sa volonté de pérenniser sa présence dans cette zone géographique stratégique.

Un bail de longue durée sécurisant les revenus

L'acquisition s'accompagne d'un bail ferme de 10 ans signé avec Oosterhoff Groep, un élément particulièrement valorisé dans le contexte actuel. Cette durée d'engagement contractuel offre une visibilité à long terme sur les revenus locatifs et permet une sécurisation des flux de trésorerie pour la SCPI.

Selon la direction de la société de gestion, ce type d'engagement locatif contribue significativement à l'attractivité du rendement de l'actif, élément déterminant dans la stratégie d'acquisition mise en œuvre par Edmond de Rothschild REIM .

Une stratégie d'investissement paneuropéenne renforcée

La diversification comme moteur de performance

Cette acquisition aux Pays-Bas marque une étape importante dans la diversification du portefeuille de la SCPI Edmond de Rothschild EUROPA . Kristelle Wauters, Présidente d'Edmond de Rothschild REIM France, a d'ailleurs souligné l'importance de cette opération qui représente le premier actif de bureaux de la SCPI dans ce pays.

La stratégie de diversification s'articule autour de plusieurs dimensions complémentaires :

L'expertise locale comme facteur de différenciation

L'acquisition a été réalisée par l'équipe néerlandaise d'Edmond de Rothschild REIM, illustrant l'importance de l'expertise locale dans la stratégie du groupe. Cette approche décentralisée constitue un avantage compétitif notable. Elle permet une connaissance approfondie des marchés locaux, facilitant l'identification des opportunités d'investissement les plus pertinentes. De plus, cette présence locale favorise une gestion de proximité des actifs en portefeuille, élément essentiel pour optimiser la valeur des investissements sur le long terme.

Edmond de Rothschild REIM : un acteur majeur de l'investissement immobilier européen

La plateforme immobilière Edmond de Rothschild REIM constitue un pilier important du groupe Edmond de Rothschild. Elle se distingue par sa gestion de 12,6 milliards d'euros d'actifs immobiliers au 31 décembre 2024, répartis dans 8 bureaux à travers l'Europe. Son équipe de 150 professionnels et experts de l'investissement immobilier apporte une expertise couvrant l'intégralité de la chaîne de valeur immobilière, de l'acquisition à la gestion active des actifs.

La SCPI Edmond de Rothschild EUROPA bénéficie pleinement de cette expertise multisectorielle et de cet ancrage européen. Lancée récemment, en mai 2024, elle s'appuie sur un savoir-faire historique en investissement immobilier de près de 20 années, garantissant aux investisseurs l'accès à une gestion éprouvée et reconnue.

Perspectives pour les investisseurs

Cette nouvelle acquisition aux Pays-Bas illustre la capacité de la SCPI Edmond de Rothschild EUROPA à déployer sa stratégie d'investissement à l'échelle européenne. Pour les investisseurs, elle représente un renforcement significatif de la diversification du portefeuille et l'accès à un actif de qualité générant des revenus sécurisés. Ce positionnement s'avère particulièrement pertinent dans un contexte de marché valorisant les actifs présentant des caractéristiques ESG positives et des flux locatifs sécurisés.

L'acquisition de cet immeuble à Delft s'inscrit dans une vision à long terme visant à constituer un portefeuille immobilier européen diversifié et résilient, capable de générer des performances attractives pour les investisseurs de la SCPI.

À noter que la SCPI Edmond de Rothschild EUROPA a reçu le visa de l'Autorité des Marchés Financiers (VISA AMF n°24-08) en date du 23 avril 2024, mis à jour par le Visa 25-04 du 25 février 2025.