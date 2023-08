La SCPI Cristal Rente (Inter Gestion) acquiert un commerce pour 29,2 millions d'euros en Irlande

La SCPI Cristal Rente (Inter Gestion REIM) a affiché un taux de distribution de 5,05% en 2022, un chiffre quasiment équivalent à celui de 2021 (5,09%), confirmant son excellente résilience en tant que SCPI spécialisée en actifs de commerces. Elle a même pu revaloriser son prix de part de plus de 1% le 1er août 2022, restant aujourd’hui décotée de 7% par rapport à sa valeur de reconstitution.

Sa collecte dynamique (35,1 millions d'euros au T4 2022 et 28,6 millions d'euros au T1 2023) lui permet d’enchaîner les acquisitions. Après une première opération réalisée en Espagne au mois de décembre, Cristal Rente met le cap sur l’Irlande avec une acquisition à plus de 29 millions d'euros en périphérie de Dublin.

Une première opération en Espagne au 4ème trimestre 2022

En décembre 2022, la SCPI Cristal Rente a procédé à l’acquisition d’un portefeuille de huit supermarchés sous enseigne Carrefour situés en Espagne pour 43,5 millions d'euros (HT AEM). Cela a été la première opération réalisée à l’étranger pour cette SCPI spécialisée , qui limitait jusqu’alors son terrain de jeu aux régions françaises. Pour un premier pas en dehors de nos frontières, la société de gestion Inter Gestion REIM n’a pas lésiné sur les moyens puisque ce portefeuille représentait 8,4% du patrimoine de la SCPI Cristal Rente au 31/12/2022 .

Ce portefeuille espagnol a été acquis dans le cadre d’une opération de « sale and lease back » signée avec le groupe Carrefour. Il est composé de 7 supermarchés exploités par l’enseigne Carrefour et d’un supermarché Supeco (enseigne discount de Carrefour), d’une surface totale de 35 292 m², générant un revenu annuel de 2,5 millions d'euros (baux fermes de 10 ans).

Parmi ces 8 actifs commerciaux, trois sont situés à Barcelone, trois à Gérone (Catalogne), un à Torrelavega (Cantabrie) et un à Huelva (Andalousie). La société de gestion précise qu’à l’issue de cet investissement, la poche « alimentaire » dépasse 50% de la valeur vénale du portefeuille de la SCPI Cristal Rente .

Une seconde opération réalisée à l’étranger à la fin du 1er semestre 2023

Pour sa seconde acquisition signée à l’étranger, la SCPI Cristal Rente a de nouveau mobilisé un montant significatif par rapport à la taille unitaire moyenne de ses actifs qui avoisine 3 millions d'euros. On parle ici d’ un seul actif de commerce irlandais négocié pour 29,2 millions d'euros, développant une surface de 11.055 m² : c’est donc 5 fois plus que la surface moyenne des immeubles détenus en portefeuille par Cristal Rente, et presque 10 fois leur valeur moyenne.

Il faut dire que la capitale irlandaise est réputée pour la cherté de son immobilier et que l’actif en question héberge le flagship irlandais de l’enseigne de bricolage B&Q , à 10 kilomètres du centre-ville de Dublin.

