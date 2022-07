La SCPI Cœur de Régions (Sogenial Immobilier) réalise 2 nouvelles acquisitions au 1er trimestre pour investir sa collecte

Créée il y a 3 ans par Sogenial Immobilier, la SCPI Cœur de Régions est une SCPI régionale diversifiée investissant dans des actifs de bureaux, de commerces et des locaux d’activité. Avec des TDVM (taux de distribution sur valeur de marché) de 6,25% en 2019 et 6,30% en 2020, et un taux de distribution de 6,43% en 2021, on peut assurément constater que cette SCPI n’a pas été affectée par la crise sanitaire. La société de gestion a fixé un objectif de taux de distribution de 6,40% pour l’année 2022. En complément de ce haut niveau de distribution (l’un des meilleurs du marché), son prix de part a été revalorisé quatre fois depuis le début de la pandémie de Covid-19 pour une hausse cumulée de 3,35%. Sans surprise, la collecte est au rendez vous avec une capitalisation qui a plus que doublé en 2021. La société de gestion déroule en conséquence une politique d’acquisitions très dynamique.

2 nouvelles acquisitions annoncées au 1er trimestre 2022

Après 10 acquisitions réalisées l’année dernière, dont 4 sur le seul quatrième trimestre, Sogenial Immobilier a récemment annoncé, à l’occasion de son dernier bulletin trimestriel d’information publié au mois de juin, 2 nouveaux investissements effectués au 1 er trimestre 2022: une crèche de 182 m 2 à Saint-Lyé dans le département de l’Aube (10) ainsi qu’un bâtiment d’activité de plus de 5.000 m 2 situé à Roanne, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces deux actifs sont occupés à 100%. A l’issue de ces nouvelles acquisitions, le taux d’occupation financier de la SCPI Cœur de Régions émarge à 93,4% à la fin du T1 2022, contre 92,1% au 31/12/2021. La part régionale du patrimoine de Cœur de Régions est également renforcée, passant de 77% au 31/12/2021 à 86% au 31/03/2022.

1 crèche du réseau Néokids en région Grand Est

La première des 2 acquisitions annoncées au 1 er trimestre par la SCPI Cœur de Régions a été réalisée à Saint-Lyé, dans la banlieue de Troyes, préfecture du département de l’Aube (10), en région Grand Est. La SCPI s’est porté acquéreuse d’une petite crèche de 182 m2 louée au gestionnaire national Montessori Neokids, à la tête d’un réseau d’une cinquantaine de crèches réparties sur tout le territoire. Cette investissement est assorti d’un rendement locatif acte en main (non garanti) de 6,97%.

1 bâtiment d’activité mono-locataire de plus de 5.000 m 2 en région Auvergne-Rhône-Alpes

La SCPI Cœur de Régions a également acquis un immeuble à usage d’activité d’une surface totale de 5.343 m², construit en 2021 sur un terrain de 1,6 hectare par le promoteur rhodanien Actipole. Cet actif immobilier est situé à Roanne (42), en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans une importante zone d’activités industrielles qui bénéficie d’une accessibilité optimale par la N7. Il est loué à 100% à la société Multi Color Corporation (fabricant d'étiquettes adhésives pour bouteilles de vins et spiritueux) sur la base d’un bail de 10 ans ferme, procurant un rendement locatif acte en main de 5,97% (non garanti). Ce bâtiment neuf est coiffé d’une toiture équipée de panneaux photovoltaïques exploités par Actisun Watt. Cette production d’électricité solaire permet au bâtiment de pourvoir à une partie significative de ses besoins énergétiques.