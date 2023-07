LA SCPI COEUR DE REGIONS DE SOGENIAL IMMOBILIER SIGNE 3 NOUVELLES ACQUISITIONS POUR UNE SURFACE TOTALE DE 6.489 M2

Sogenial Immobilier poursuit sa stratégie d'investissement en régions et annonce 3 nouvelles acquisitions pour sa SCPI Coeur de Régions : aux Pecq, aux Ulis et à Niort

LE PECQ (78)

Acquisition d'un ensemble immobilier en R+3 de 2 351 m² de surface locative majoritairement à usage de bureaux, construit en 1991.

L'actif est actuellement occupé par 3 locataires principaux : Médiane système, société d'ingénierie et de conseil, Sysgo, société informatique spécialisée dans la conception et la commercialisation de logiciels et Implanteo, société spécialisée dans la rénovation et l'aménagement de locaux professionnels.