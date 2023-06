La SCPI Cœur d’Europe (Sogenial Immobilier) finalise trois acquisitions en Espagne

Sogenial Immobilier a récemment annoncé trois nouvelles acquisitions en Espagne pour le compte de sa SCPI Cœur d’Europe, lancée il y a deux ans. Ces acquisitions comptent une surface globale de plus de 6.700 m² !

À la fin de l’année 2022, pour son premier exercice complet, cette SCPI affichait une capitalisation de 40 millions d'euros et un taux de distribution de 6,10% brut de fiscalité, soit 5% net. Son exposition au marché espagnol poursuit sa progression en 2023, avec une diversification sectorielle supplémentaire puisque deux de ces acquisitions sont des actifs industriels, tandis que les acquisitions de 2022 concernaient un portefeuille de six agences bancaires BBVA situées à Barcelone et deux actifs de bureaux loués à Gestimed et localisés à Benidorm, dans le sud-est de l’Espagne.

Un actif immobilier industriel de plus de 4.000 m² à Montcada, dans la province de Barcelone

La première – et la plus importante – des trois acquisitions annoncées par Sogenial Immobilier pour le compte de sa SCPI Cœur d’Europe se situe à Montcada , à quelques kilomètres au nord de la ville de Barcelone.

Il s’agit d’ un actif industriel logistique de 4.020 m² doté de quatre quais de chargement , parfaitement adapté aux besoins du locataire (également le précédent propriétaire) qui a signé une opération de « sale and lease back » assortie d’un bail d’une durée ferme de 15 ans .

Un entrepôt industriel de près de 2.500 m² dans la province de Madrid

Deuxième acquisition espagnole de 2023 pour la SCPI Cœur d’Europe : un entrepôt industriel d’une surface de 2.468 m² situé à Mejorada del Campo , dans la banlieue Est de Madrid. Cet actif est idéalement localisé dans une zone industrielle dynamique reliée par les axes routiers R-3 et M208. Il a été bâti en 2006 et a bénéficié d’une rénovation complète en 2012 . Il offre à son utilisateur une hauteur sous plafond de 10 mètres, fort appréciable pour ce secteur d’activités.

L’opération s’est effectuée sous la forme d’un « sale and lease back » de façon similaire à l’actif de Barcelone . Cette fois-ci, le vendeur est cité dans le communiqué de la société de gestion : il s’agit de la société Transmision, spécialisée en ingénierie industrielle, qui a également signé un bail de 15 ans ferme.

Une agence bancaire CaixaBank en pied d’immeuble à L’Hospitalet de Llobregat, dans la banlieue de Barcelone

La troisième et dernière acquisition annoncée par Sogenial Immobilier diffère des deux précédentes puisqu’ il s’agit d’un petit local de 266 m² à usage de bureaux situé en pied d’immeuble , à L’Hospitalet de Llobregat , une commune de la périphérie de Barcelone. L’actif est loué à une agence bancaire de CaixaBank et bénéficie d’une implantation optimale sur une grande artère à forte fréquentation. Le loyer versé à la SCPI est sécurisé par un bail qui court jusqu’en 2035 : durée ferme résiduelle de 12 ans.

À l’issue de ces trois acquisitions, le patrimoine de la SCPI Cœur d’Europe se compose de 16 immeubles d’une surface totale proche de 17.000 m² et loués à 27 locataires . Aujourd'hui, la répartition géographique du portefeuille immobilier se ventile de façon équilibrée entre la Belgique et l’Espagne.

