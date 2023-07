La SCPI Altixia Commerces (Altixia REIM) acquiert un retail park à Nîmes pour 10 millions d'euros

Altixia REIM a récemment annoncé avoir acquis, pour le compte de sa SCPI spécialisée Altixia Commerces, un retail park de plus de 5.000 m² situé à Nîmes, pour un montant de 10 millions d'euros. L’actif occupé à 100% a été vendu par une foncière privée.

Une zone commerciale dynamique dans la périphérie de Nîmes

Le retail park sur lequel la société de gestion a jeté son dévolu à Nîmes est situé au sein de la ZAC des Costières, une zone commerciale importante qui intègres plus de 200 commerces dont un hyper Géant Casino d’une surface de plus de 8.000 m² complété par sa galerie marchande, un autre retail park (Carré Sud) et le Family Village Costières Sud.

Un actif de plus de 5.000 m² divisé en 7 cellules commerciales

L’ensemble immobilier acquis par la SCPI Altixia Commerces est composé de sept cellules commerciales d’une surface locative globale de 5 603 m² avec 294 emplacements de parkings en extérieur. Le taux d’occupation locative est de 100% à la date d’achat , avec les locataires suivants : ElectroDepot, Action, La Boucherie (restauration), Home Salon, Cuisine Plus, Zeeman et XXL Maison.

Une acquisition de conviction pour Altixia REIM

« Depuis toujours, Altixia Reim a une profonde conviction pour cette classe d’actifs stratégiquement positionnés, accueillant des enseignes de renom. Cette acquisition s'inscrit pleinement dans cette stratégie et nous permet de poursuivre la diversification du patrimoine de la SCPI Altixia Commerces », résume Alexander Breiding, directeur de l’investissement, à propos de cette opération à Nîmes.

Les commerces en retail park représentaient 45% du patrimoine de cette SCPI au 31/03/2023, pour une valeur vénale d’environ 40 millions d'euros.

