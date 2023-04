La SCPI Altixia Commerces acquiert un ensemble commercial près du Mans

Lancée fin 2018 par la société de gestion Altixia REIM, la SCPI Altixia Commerces vise la constitution d’un patrimoine immobilier composé d’unités de taille moyenne en France et en Europe : commerces de pied d’immeubles en centre-ville, retail parks ou locaux dédiés à la « logistique du dernier kilomètre ». Altixia Commerces bénéficie de frais de souscription réduits (2,5% HT) permettant d’optimiser les montants engagés sur les marchés immobiliers, compensés par des frais de gestion assez élevés sur les loyers (18% TTC). En 2022, Altixia Commerces a généré un taux de distribution de 5,34% au bénéfice de ses associés et a augmenté son prix de part de 1,5% le 1er décembre. Un investissement de 2 millions € dans un espace commercial de plus de 1.300 m2 situé à proximité du Mans a récemment été annoncé par la société de gestion.

Une SCPI de commerces très résiliente pendant la crise du Covid-19

Contrairement à d’autres SCPI spécialisées sur les actifs de commerces, Altixia Commerces a remarquablement traversé la crise sanitaire en 2020 et 2021. Ayant terminé l’année 2019 avec des réserves conséquentes, elle a en effet pu amortir l’impact des fermetures administratives sur ses locataires. En 2020, elle a ainsi pu distribuer un dividende de 10,05 € par part à ses associés (soit +0,63€ par rapport à 2019), correspondant à un taux de distribution de 5,03%. À titre de comparaison, la moyenne des SCPI de commerces a distribué un taux de 3,67% cette année-là selon l’ASPIM.

En 2021, le dividende par part de la SCPI Altixia Commerces a atteint 10,41 € , encore une fois en hausse par rapport à l’année précédente malgré un contexte sanitaire toujours assez compliqué.

Une nouvelle hausse a été enregistrée en 2022 avec 10,68 € par part distribués , soit un taux de distribution de 5,34%. La société de gestion a même pu pour la première fois augmenter le prix de part d’Altixia Commerces le 1er décembre 2022, de 200 à 203 € (+1,5%), contribuant à une performance globale de 6,84% en 2022 , soit presque un point de plus que l’inflation. L’objectif de distribution pour 2023 est fixé au-delà de 5% pour la 4ème année consécutive.

Une acquisition à 2 millions € annoncée à proximité du Mans

À la fin 2022, la SCPI Altixia Commerces était à la tête d’ un patrimoine de 18 actifs d’une valeur de plus de 80 millions € , essentiellement des commerces (97% du patrimoine) et un immeuble de bureaux (3%), situés à 55% en régions et à 45% en Île-de-France (dont 11% à Paris). Les deux dernières acquisitions de l’année 2022 avaient concerné des commerces loués à l’enseigne low cost Action, respectivement une unité d’environ 2.000 m2 située à Lyon pour un montant de 4,6 millions €, et un espace commercial en retail park de 1.200 m2 situé à Anglet (64) pour 2,9 millions €.

Pour sa première acquisition de 2023, la SCPI Altixia Commerces a jeté son dévolu sur un espace commercial de 1.369 m2 situé dans la zone commerciale du Moulin aux Moines , à La Chapelle-Saint-Aubin (périphérie de la ville du Mans). La ZAC du Moulin aux Moines, la principale zone commerciale de l'agglomération mancelle, héberge 288 commerces, dont des enseignes nationales pour 76% d’entre eux, avec en particulier Auchan, Boulanger, Stockomani, Conforama, Jardiland, Décathlon, GiFi, Castorama...). L’ensemble immobilier acquis par la SCPI Altixia Commerces est loué à l’enseigne Fête ci Fête ça. Il intègre 1.234 m² de surface locative et 40 places de parking. Le montant engagé pour cette transaction est proche de 2 millions € acte en main .

« Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’investissement de la SCPI Altixia Commerces. En effet, un commerce de type retail park implanté dans une zone commerciale dynamique et reconnue du Mans, bénéficiant d’une activité loisirs plébiscitée par les consommateurs, répond à nos convictions pour cette classe d’actifs », résume Alexander Breiding, directeur de l’investissement chez Altixia REIM.