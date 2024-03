La SCPI Altixia Cadence XII acquiert un espace commercial au coeur de Dublin avec un rendement locatif supérieur à 7%

Pour la SCPI Altixia Cadence XII, il s'agit de sa première acquisition en dehors de France, un pas important dans sa stratégie de diversification géographique. Il faut dire que le marché immobilier irlandais a fortement corrigé l’année dernière et présente aujourd’hui de belles opportunités pour les acquéreurs. L’actif sélectionné par Altixia Cadence XII – un espace commercial dédié à l’épicerie et la restauration rapide – extériorise ainsi un rendement acte en main supérieur à 7% !

La SCPI Altixia Cadence XII a bien résisté à la période du Covid 19

La SCPI Altixia Cadence XII , gérée par Altixia REIM, a été lancée en 2019 sur une thématique d’investissement diversifiée en termes sectoriels (commerces, bureaux, locaux d’activité…) et un focus régional prépondérant . Le pari initial d’allocation du gérant s’est avéré gagnant pendant la période du Covid-19, au cours de laquelle la distribution de la SCPI n’a pas faibli. Son taux de distribution a systématiquement dépassé 5% à partir de 2020 , atteignant même 5,51% en 2022.

Pour 2023, elle affiche un objectif de distribution de 5,60% (non garanti), mettant à profit une collecte dynamique et la capacité à mobilier plus de 20 millions d'euros de liquidités sur « de belles opportunités immobilières ».

Une acquisition opportuniste à Dublin

Au mois de décembre 2023, la SCPI Altixia Cadence XII a posé un premier pied à l’étranger avec l'acquisition d'un bel actif immobilier monolocataire « prime » de 285 m² situé au cœur de Dublin . Selon les informations divulguées par le gérant, le montant engagé sur cette opération dépasserait 2 millions d'euros avec un taux de rendement locatif immédiat « acte en main » de plus de 7% !

« Cet actif prime est idéalement situé au cœur de Dublin II , dans le quartier de Trinity College, véritable épicentre de la ville où se mêlent tourisme, vie étudiante, bureaux et logements. Proche du QCA local, de nombreux hôtels se trouvent à proximité, tout comme le Trinity College, université réputée et la principale artère commerçante de Dublin, Grafton Street », résume Altixia REIM dans son communiqué.

L’actif sélectionné est actuellement loué à Circle K , une filiale du groupe canadien Couche Tard, le numéro 2 mondial de l’épicerie alimentaire (derrière l’américain Wallmart) avec un chiffre d’affaires de 62 milliards de dollars canadiens en 2022. Couche Tard est présent dans la capitale irlandaise depuis 3 ans avec une dizaine d’adresses. Le local commercial acquis par la SCPI Altixia Cadence XII ressemble aux points Relay que l’on peut trouver dans les gares. Il bénéficie d’horaires d’ouvertures très larges (6 heures à 23 heures) et d’ une sous-location partielle à l’enseigne de sandwicherie Subway .