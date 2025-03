La SCPI Alta Convictions accélère son développement avec l’acquisition d’une vingtaine de commerces à Bordeaux

La SCPI Alta Convictions – véhicule d'investissement immobilier lancé par Altarea IM il y a un peu plus d’un an – a réalisé fin 2024 une opération significative dans le nouveau quartier Belvédère de Bordeaux, clôturant avec brio son premier exercice complet. Cette acquisition, d'un montant de 23 millions d'euros, s'inscrit dans une vision novatrice du développement urbain.

Un positionnement stratégique dans un quartier émergent

Le projet Belvédère représente aujourd’hui l'un des développements urbains majeurs en France. Situé à proximité immédiate de la gare Saint-Jean de Bordeaux, ce nouveau quartier mixte s'étend sur 140 000 m² et incarne le concept de « ville du quart d'heure ». L'investissement d' Alta Convictions porte sur l'ensemble des surfaces commerciales en pied d'immeuble, totalisant 8 500 m² !

Cette opération permet à la SCPI de contrôler un ensemble commercial diversifié comprenant notamment un supermarché Carrefour Market de 3 300 m² ainsi que diverses enseignes répondant aux besoins quotidiens des futurs habitants : restauration, services de proximité et équipements de loisirs. Ces commerces s'intègrent dans un projet plus vaste incluant 1 400 logements, 43 000 m² de bureaux et un espace culturel de 2 000 m².

Une stratégie d'investissement calibrée

L'acquisition a été structurée en deux phases pour accompagner le calendrier de livraison des différents lots avec un taux de rendement attendu supérieur à 7%. La stratégie déployée repose sur trois axes principaux :

Cette opération, première acquisition réalisée auprès d'une filiale du groupe Altarea , démontre la capacité de la SCPI à saisir des opportunités dans des projets d'envergure. Elle illustre également sa volonté de participer activement à la transformation urbaine en privilégiant des actifs commerciaux intégrés dans des ensembles mixtes.

Un investissement tourné vers l'avenir

Le choix de cet emplacement stratégique – au cœur d'un nouveau quartier en développement – témoigne de la vision à long terme d'Alta Convictions. La SCPI mise sur la montée en puissance progressive du secteur et l'évolution favorable des valeurs immobilières dans cette zone en pleine mutation.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie plus large d'Alta Convictions qui privilégie les investissements dans les métropoles françaises dynamiques, avec une possibilité d'exposition jusqu'à 20% en Europe. Elle illustre également la capacité de la société de gestion à identifier et concrétiser des opportunités créatrices de valeur pour ses associés.

Il est important de noter que cet investissement, comme tout placement en SCPI, s'inscrit dans une perspective de long terme, avec une durée de placement recommandée de 9 ans et comporte des risques notamment de liquidité et de perte en capital.