La SCPI Allianz Pierre (Immovalor Gestion) achète en VEFA l’immeuble de bureaux “Le Passage”, dans le quartier d’affaires Terra Nova à Montreuil

Après bientôt 40 ans d’existence, la SCPI Allianz Pierre gérée par Immovalor Gestion et spécialisée dans l’immobilier de bureau francilien capitalise près de 1,6 milliard €. Elle distribue des dividendes relativement stables au cours du temps, avec un taux de distribution légèrement supérieur à 4% en 2020 et 2021. A la fin du mois de janvier 2022, une première acquisition de plus de 50 millions € avait été réalisée par cette SCPI à Sophia Antipolis (Alpes Maritimes) sur un actif de bureaux, le « skysophia ». C’est donc la seconde acquisition de l’année qui est annoncée au mois de juin avec l’immeuble « Le Passage » à Montreuil, une opération signée en VEFA sur plus de 10.000 m 2 de surface tertiaire.

Une livraison prévue au 2 ème semestre 2024

L’immeuble de bureaux sur lequel Immovalor Gestion a jeté son dévolu pour le compte de la SCPI Allianz Pierre est situé dans le quartier d’affaires Terra Nova à Montreuil. Il s’agit d’une acquisition en VEFA (vente en état futur d’achèvement) qui doit être livrée au cours du 2 ème semestre 2024. Concrètement, on parle d’un actif qui développera à terme une surface locative d’environ 10.000 m 2 en R+4, offrant à ses occupants environ 200 places de stationnement pour vélos de plein pied et plus de 70 places de parking pour véhicule léger en sous-sol. Environ 9.000 m 2 seront dédiés aux espaces de bureaux sur 4 niveaux, le rez-de-chaussée accueillant sur 700 m 2 des activités de service dans une venelle végétalisée et ouverte sur la ville.

Près de 900 m 2 de terrasses végétalisées sur deux niveaux

Le rooftop de l’immeuble « Le Passage » promet d’être exceptionnel. En effet, environ 900 m 2 de terrasses végétalisées vont être installées en toiture, organisées sur deux étages et accessibles directement depuis les espaces de bureaux. « Ces espaces ouverts sur le ciel permettent de se retrouver et échanger en fin de journée, mais aussi de prolonger l’espace de travail sur l’extérieur. Une connexion internet optimale, des assises confortables et des espaces intimes séparés par des jardinières permettent de travailler sereinement ou d’organiser des réunions en plein air. La terrasse du 5ème étage, offrant une vue panoramique sur les toitures, accueillera une cafétéria, des jardinières et des circulations en bois et gazon. La mise en lumière créée par Boa apportera une atmosphère intime de guinguette pour les soirées » détaille le promoteur du bâtiment Alios Développement.

Une architecture qui fait la part belle au bois et qui limite son impact carbone

L’architecture de l’immeuble « Le Passage » a été imaginée par le cabinet Hardel - Le Bihan, créé au début des années 2000 par Mathurin Hardel et Cyrille Le Bihan, et qui compte aujourd’hui une quarantaine d’architectes. Il s’agit d’un dessin architectural original marqué par l’omniprésence du bois, qui met en valeur l’enveloppe épurée du bâtiment. « En termes de matériaux, nous avons volontairement opté pour une palette restreinte et cohérente, des matériaux bruts de grande qualité à l’extérieur, à l’intérieur, du sol au plafond. La structure est mixte béton et bois ; les épines et traverses de la façade en aluminium pour la finesse ; le bois toujours présent, fil conducteur chaleureux au sein de la combinaison verre-aluminium-béton. Dans la hauteur, la trame fine de l’enveloppe se prolonge en garde-corps vitré sans lisse haute pour exprimer un couronnement évanescent, in-fine, accueillant la vie sur les toits, les échappées visuelles vers le grand paysage et la vie à l’air libre. Le choix du bois permet de limiter l’impact carbone de ce bâtiment vertueux et frugal, dans ses modes constructifs comme dans ses futures consommations énergétiques » résument les architectes. « Le Passage » sera doté d’un système de production d’énergie utilisant la géothermie, avec l’ambition d’obtenir une quintuple certification environnementale et sociétale : HQE, BREEAM, Effinature, Wired Score, Osmoz, ainsi que le label E+C- niveau E2C1. « La très bonne performance environnementale attendue sur cet immeuble correspond parfaitement aux exigences d’Immovalor Gestion et de la SCPI Allianz Pierre en la matière », estime Christian Cutaya, directeur général d’Immovalor Gestion. Cette acquisition semble donc idéalement s’intégrer dans la stratégie immobilière de la SCPI Allianz Pierre , alors que celle-ci se prépare à devenir prochainement éligible au label ISR.