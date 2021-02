La SCPI Affinités Pierre de Groupama Gan REIM acquiert 7300 m2 de bureaux près de Strasbourg pour 21,3 millions €

La SCPI régionale de Groupama Gan REIM confirme sa dynamique en fin d'année 2020 avec une belle acquisition à Illkirch-Graffenstaden près de Strasbourg pour 21,3 millions €. Avec une capitalisation qui a désormais dépassé le seuil de 250 millions €, cette SCPI créée fin 2015 reste très active sur le front des investissements depuis le début de la crise sanitaire : après 3 acquisitions pour plus de 35 millions € au 1er semestre 2020 -dont un VEFA de 20 millions € à Marseille- c'est une nouvelle opération significative qui a été annoncée par la société de gestion, qui représente environ 10% du portefeuille immobilier de la SCPI.

L'actif immobilier dont la SCPI Affinités Pierre s'est emparé se trouve sur le parc d'innovation d'Illkirch-Graffenstaden, le centre d'affaire high tech de Strasbourg. Actuellement en construction pour une livraison prévue en octobre 2021, Il est d'ores et déjà loué à Alcatel-Lucent Enterprise sur un bail de 9 ans. La société technologique y logera ses équipes de recherche et développement dans le domaine du cloud. L'ensemble immobilier accueillera aussi un laboratoire de développement de systèmes électroniques et acoustiques pour les terminaux de communication d'Alcatel, il bénéficiera à la livraison d'une certification environnementale HQE Excellent.

« En signant ce bail pour une durée de neuf ans, et en s'installant au cœur du parc d'Innovation de Strasbourg, à Illkirch-Graffenstaden, Alcatel-Lucent Enterprise continue de marquer son engagement et son attachement au marché français, et tout particulièrement à la région Est, symbole historique et stratégique de sa présence en France », se félicite Sylvain Lecoustey, directeur général des ventes France d'Alcatel-Lucent.

Alexandre Hamon, directeur des investissements de Groupama Gan REIM, replace l'acquisition dans le contexte de la SCPI Affinités Pierre : « la SCPI Affinités Pierre complète son maillage territorial dans une région où elle était peu présente. Cet ensemble immobilier de bureaux en Vefa implanté au cœur du Parc d'innovation de Strasbourg et loué à Alcatel-Lucent Enterprise permet à la SCPI de renforcer son portefeuille d'actifs neufs, de consolider son état locatif qui affiche une maturité moyenne de huit années et de disposer d'un nouveau locataire référent. Groupama Gan REIM démontre à nouveau sa capacité à identifier et à conclure des transactions qui permettent aux FIA gérés de s'inscrire dans une logique de création de valeur pérenne. »