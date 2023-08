La SCPI AEW Diversification Allemagne acquiert un immeuble de bureaux et de commerces à Berlin

La SCPI AEW Diversification Allemagne a été lancée par AEW Ciloger à la fin 2021. Celle-ci est consacrée à l’immobilier diversifié allemand : bureaux, résidentiel (dont des résidences gérées), logistique, locaux d’activités, commerce et hôtellerie. À peine plus d’un an après sa création, cette SCPI à capital variable capitalise déjà plus de 135 millions d'euros (au 31/12/2022) et a mis à profit l’expertise d’AEW sur le marché immobilier allemand (4,3 milliards d'euros sous gestion dans cette zone géographique) pour acquérir au total neuf actifs situés dans diverses grandes villes allemandes – 5 immeubles de bureaux et 4 locaux commerciaux – à la fin de son premier exercice complet.

La société de gestion a récemment annoncé avoir complété son portefeuille immobilier avec une première acquisition réalisée à Berlin : un immeuble de bureaux et de commerces de plus de 2.000 m2.

Schlossstraße 95 : un immeuble de bureaux et de commerces situé dans l’un des principaux quartiers commerciaux de Berlin

Pour cette nouvelle acquisition réalisée pour le compte de la SCPI AEW Diversification Allemagne , AEW Patrimoine a mis le cap sur Berlin en mettant la main sur le « Schlossstraße 95 » , un immeuble mixte à usage de bureaux et de commerces localisé au cœur de l’un des principaux quartiers commerciaux de Berlin.

L’immeuble édifié en 1988 développe 6 étages et a été intégralement rénové en 2018 . En particulier, ces travaux de restructuration effectués il y a quelques années ont permis de repositionner la partie commerce (majoritaire avec une surface de 1 582 m²), de restaurer la façade et de mettre en place des ascenseurs et des escaliers mécaniques.

Aujourd'hui, Schlossstraße 95 offre à ses utilisateurs une surface locative totale de 2 145 m² . L’immeuble est occupé à 100% par plusieurs locataires, dont l’enseigne de droguerie allemande Rossmann, qui est implantée au rez-de-chaussée et au premier étage sur un bail de long terme. L’actif est situé à proximité de la station de métro et de la gare Rathaus Steglitz, avec un accès facile au réseau autoroutier de Berlin.

L’Allemagne est un des principaux marchés d’investissement d’AEW en Europe

« L’Allemagne est l’un des principaux marchés d’investissement d’AEW en Europe et, selon notre équipe de recherche, les commerces du centre-ville de Berlin sont classés parmi les plus attractifs sur la base d’une évaluation paneuropéenne des rendements ajustés au risque », explique Antoine Barbier, directeur d’AEW Patrimoine.

« Nous sommes ravis d’ avoir acquis cet immeuble combinant commerce de détail et bureaux dans l’un des quartiers les plus dynamiques de Berlin , ce qui nous permet d’offrir à nos investisseurs un portefeuille encore plus large d’actifs allemands sélectionnés pour leurs investissements immobiliers à long terme. »

Investir chez AEW Diversification Allemagne Retrouvez cet article sur Primaliance.com