La SCPI Accès Valeur Pierre de BNP Paribas REIM acquiert un immeuble de 4.700 m2 sur le boulevard de Courcelles (Paris 17ème)

BNP Paribas REIM France a récemment annoncé l’acquisition, pour le compte de sa SCPI Accès Valeur Pierre, d’un bel immeuble de bureaux haussmannien. Ce dernier est situé en face du parc Monceau, au 70 boulevard de Courcelles dans le 17ème arrondissement de la capitale. Le vendeur est le gestionnaire immobilier américain Nuveen Real Estate. La SCPI Accès Valeur Pierre, d’une capitalisation proche de 2 milliards d'euros, se spécialise dans l’immobilier tertiaire de prestige dans le quartier central des affaires parisien et le croissant ouest.

Un emplacement exceptionnel

L’actif de 4.700 m² sur lequel BNP Paribas REIM a mis la main est situé au 70 boulevard de Courcelles, à la frontière entre le 17ème et le 8ème arrondissement de Paris. C’est un endroit qui fait face au parc Monceau , au cœur du quartier central des affaires , particulièrement prisé des utilisateurs grâce à sa centralité et son environnement de haut standing.

L’immeuble haussmannien en pierres de taille édifié en 1830 bénéficie d’une façade de très belle facture et comporte deux bâtiments indépendants et interconnectés en R+6, séparés par une cour intérieure. Le sous-sol se développe sur 3 niveaux et offre une capacité de 104 emplacements de stationnement pour voitures, vélos et scooters.

Deux opérations de rénovations successives ont été menées sur cet actif , respectivement en 2015 et en 2020. Le vendeur – le gestionnaire d’actifs immobilier Nuveen Real Estate – a planifié un plan de travaux complémentaires pour booster l’efficience environnementale de l’immeuble. L’opération d’acquisition était en due diligence exclusive chez BNP Paribas REIM depuis quelques mois .

Une excellente opportunité pour la SCPI Accès Valeur Pierre



Pour rappel, la SCPI Accès Valeur Pierre est un fonds immobilier non coté créé il y a une quarantaine d’années, spécialisé dans les actifs de bureaux parisiens et franciliens , ayant obtenu le label ISR en juin 2022.

Aujourd'hui, Accès Valeur Pierre est à la tête d’un patrimoine prestigieux de 72 immeubles (dont 40 dans Paris intra-muros et 19 dans le Croissant Ouest) développant une surface de plus de 200.000 m² au global , valorisés à 1,94 milliard d’euros au 31/12/2022.

Cette SCPI « mène une politique ambitieuse de modernisation patrimoniale, avec comme triple objectif la croissance des loyers, la hausse des valeurs vénales et l’excellence environnementale » , selon les termes de la société de gestion. Pour assurer un développement commercial maîtrisé de son véhicule immobilier, BNP Paribas REIM a décidé de « variabiliser » son capital en septembre 2022 .

La récente acquisition effectuée au 70 boulevard de Courcelles est une opportunité rare dans le cœur de cible de l’allocation d’Accès Valeur Pierre. « Cette opération est une excellente opportunité pour le fonds de renforcer son exposition sur le quartier Central des Affaires, avec un actif d’exception », résume Claire Grandin, Directrice Adjointe des Investissements de BNP Paribas REIM France. « Cette acquisition répond parfaitement à la stratégie de la SCPI Accès Valeur Pierre, qui se concentre sur les actifs parisiens prestigieux dotés d’un potentiel de création de valeur permettant d’accentuer la performance du fonds . Les travaux déjà réalisés et ceux à venir permettront d’atteindre les meilleurs standards environnementaux. Ainsi pour cet immeuble, nous visons l’obtention de la certification BREEAM in Use Very Good », complète-t-elle.

