La SCI Territoires Avenir d’Arkéa REIM acquiert un actif logistique de plus de 16.000 m² dans le Bas-Rhin

La SCI Territoires Avenir a été créée en juin 2022 par la société de gestion Arkéa REIM, filiale d’Arkéa Investment Services. C’est une unité de compte immobilière accessible dans le cadre de l’assurance vie, conçue en partenariat avec Suravenir (l’assureur du groupe Arkéa), qui ambitionne « d’accompagner les grandes transitions sur les territoires en France et en Europe ». La SCI Territoires Avenir a été labellisée ISR dès son lancement. Arkéa REIM a récemment annoncé l’acquisition, pour le compte de sa SCI, d’un ensemble immobilier à usage logistique situé dans le département du Bas-Rhin.

Le label ISR immobilier signe l’engagement ESG d’Arkéa REIM

La SCI Territoires Avenir a obtenu le label ISR Immobilier dès sa création en juin 2022 . Elle adopte une approche ESG « éprouvée et conforme aux meilleurs standards du marché », revendique Arkéa REIM. Celle-ci combine un axe normatif et une trajectoire « best in progress », permettant un mix entre actifs déjà au niveau et immeubles à travailler pour accroître leur performance ESG. Arkéa REIM a décidé de mettre en œuvre une grille d’analyse propriétaire avec 49 critères de notation, poursuivant 3 objectifs : promouvoir le développement des territoires, optimiser le bien-être des occupants et réduire au maximum l’impact environnemental des immeubles.

La SCI Territoires Avenir a un objectif de performance annuelle non garantie de 4% , des droits d’entrée acquis au véhicule de 2% et des frais de gestion de 1,60% H.T. de l’encours, elle valorise selon une périodicité hebdomadaire. « Investir dans Territoires Avenir, c’est donner un sens à son épargne en participant au développement des territoires les plus dynamiques », résumait Yann Videcoq, Directeur Général d’Arkéa REIM, au moment du lancement de la SCI Territoires Avenir.

Une acquisition logistique dans le Bas-Rhin

Après avoir finalisé l’acquisition d’un immeuble à usage d’activités et de bureau de plus de 8.000 m2 à Vitré (Île-et-Vilaine) fin décembre 2022, Arkéa REIM a récemment annoncé une opération dans le secteur logistique pour sa SCI Territoires Avenir , avec un ensemble immobilier de 16.300 m2 situé sur la commune de Bernolsheim, dans le Bas-Rhin. Cette acquisition a été réalisée auprès d’un vendeur privé.

L’actif immobilier livré en novembre 2020 est loué à la société Dominique Dutscher , distributeur indépendant de consommables pour les laboratoires de R&D en Europe, qui y a domicilié son siège social. Il est positionné au cœur de la zone d’activités régionale de Brumath, à une trentaine de kilomètres au nord de Strasbourg, bénéficiant d’une liaison rapide à l’A4 et à l’A35 en direction de l’Allemagne, et d’un accès optimal à l’aéroport international de Strasbourg, ainsi qu’à sa gare TGV.